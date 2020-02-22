النيابة الإدارية بالقليوبية تحيل موظفين بمستشفى ناصر للمحكمة التأديبية

القليوبية - نيفين طه

أحالت النيابة الإدارية بالقليوبية، اليوم السبت، اثنين من الموظفين بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إلى المحاكمة التأديبية، لعدم التزامهم لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المقررة، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى، خلال الفترة من 30/6/2017 حتى 10/1/2018.

وتضمن القرار، إحالة المدعو "أ.م.ع"، أمين مخزن بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية، و"عزة.ع.أ"، مدير مالى وإدارى بالمستشفى.

وتبين أن الأول، أهمل فى المحافظة على عهدته، مما ترتب عليه فقدان أربع أجهزة طبية بالمستشفى، قيمة الجهاز الواحد 9450 جنيه، بإجمالى 37300 جنيه، بالإضافة إلى عدم قيامه بعمل كشوف عهدة فرعية بالأجهزة المسلمة إلى المستشفى .

وتبين قيام الثانية بعدم متابعة أعمال الإشراف والمتابعة على المخالف الأول، ولم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده للجهات المختصة ، وقررت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة بالقليوبية، إحالة مدير إدارة التخطيط بمجلس مدينة الخانكة، ومدير إدارة الطرق بالخانكة، للمحكمة التأديبية.

وتبين من التحقيقات فى القضية رقم 314 لسنة 2018 شبرا الخيمة القسم الثالث، التى بإشرها المستشار محمود مهدى، وكيل النيابة، وبإشراف المستشار سامح علام، مدير النيابة، قيام كل من " م ع " مدير بإدارة التخطيط بمجلس مدينة الخانكة، و" ص ع" مدير إدارة الطرق بالخانكة، فى غضون عام 2017 بمخالفة أحكام القوانين واللوائح التنفيذية والتعليمات المعمول بها ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، حيث قام الأول ضمن خطة رصف مدينة الخانكة، برصف تقسيم الكوثر،حال كونه تقسيم خاص مما أدى إلى رصفه على نفقة الدولة بمبلغ 1209825 جنيه، حيث إنه كان يتعين رصفه على نفقة صاحب التقسيم.

وتضمن الاتهام الموجه للثانى، لقيامه بترشيح شوارع تقسيم الكوثر لتضمينه فى الخطة المقترحة لرص شوارع مدينة الخانكة.