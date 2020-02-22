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الزراعة: لجان متابعة لمحطات "غربلة التقاوى " استعداد للموسم الصيفى

السبت، 22 فبراير 2020 08:00 ص
الزراعة: لجان متابعة لمحطات "غربلة التقاوى " استعداد للموسم الصيفى وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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 بدأت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة ، لجان مرورية متخصصة لمتابعة استمرار العمل بكافة محطات اعداد وغربلة التقاوى لتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية، و طرحها في منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة لتكون جاهزة للتوزيع على المزارعين وبالسعر المناسب ويأتى محصول " الذهب الأبيض " فى مقدمة المحاصيل الصيفية التى يتم العمل على تجهيز التقاوى استعدادا للبدء فى موسم الزراعة وخصوصا محافظات الوجه القبلى.
 
أكد الدكتور حاتم ابراهيم ،رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ "اليوم السابع "، على المتابعة الميدانية والزيارات الفعالة لحقول الإكثار لكافة المحاصيل بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة حالة حقول الإكثار وتقديم الدعم الفنى والارشادى على أرض الواقع لتعظيم إنتاجية كافة المحاصيل الشتوية من قمح ، شعير ، فول بلدى ، ياتى ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على كافة المشاكل والمعوقات وايجاد حلول فورية لها والتلاحم والترابط بين قطاعات الوزارة المختلفة مع المزارع لتعظيم الاستفادة من المحصول وتحقيق أعلى إنتاجية.
 
وأضاف حاتم إبراهيم ، أن جميع الزيارات الميدانية أثبتت أن الحالة العامة مبشرة ولا توجد مشاكل بحقول الإكثار وشدد على التواصل المستمر مع المزارع للوقوف على كافة المشاكل التى تواجه واعطائه كافة التوصيات استعدادا للموسم الصيفى مع استمرار العمل بكافة محطات اعداد وغربلة التقاوى لتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية و طرحها في منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة لتكون جاهزة للتوزيع على المزارعين وبالسعر المناسب وياتى محصول الذهب الأبيض فى مقدمة المحاصيل الصيفية التى يتم العمل على تجهيز التقاوى استعدادا للبدء فى موسم الزراعة وخصوصا محافظات الوجه القبلى.
 
 وتابع حاتم ابراهيم ،رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أن الزيارات الميدانية تواصل اعمالها سواء للمزارع أو لشركات القطاع الخاص وتوفير التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية وفي الوقت المناسب من أجل عودة القطن المصرى لمكانته الدولية ، مشير الى عقد دورة تدريبية بمختلف المحافظات للتدريب العملى على متابعة البرامج البحثية المختلفة للمحاصيل الشتوية.
 
 


 

محطات الغربلة

التقاوى الصيفى

انتاج التقاوى

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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