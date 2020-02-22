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الرئيس السيسى يهنىء أمير الكويت بالعيد الوطنى

السبت، 22 فبراير 2020 02:27 م
الرئيس السيسى يهنىء أمير الكويت بالعيد الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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 بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى.

كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الكويت بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وقد قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهانى لدولة الكويت الشقيقة فى احتفالاتها بالعيد الوطنى، وعيد التحرير.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في تدوينة على "تويتر": حب الكويت وأهل الكويت محفور فى أرضنا.. ومحفور في قلوبنا.. ومحفور فى تاريخنا.. كل عام وكويت المحبة وأميرها أمير الإنسانية فيىعزة ورفعة وسلام ».

وبدوره، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تدوينة على «تويتر»: «تهانينا لكويت المحبة والسلام وأمير الحكمة وشعب الوفاء بأعيادهم الوطنية.. تبقى الكويت بتاريخها العريق وفضلها المشهود على الخليج ومواقفها الإنسانية محل اعتزازنا الدائم.. دامت أفراحها بالعز والخير في ظل قائد مسيرتها وراعى نهضتها الوالد الشيخ صباح حفظه الله».

 


الكويت

العيد الوطنى لكويت

الرئيس

السيسى

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