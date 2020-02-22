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السبت، 22 فبراير 2020 08:06 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 22 فبراير 2020 08:03 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها، تصريح الرئيس السيسي لمبعوث رئيس وزراء إثيوبيا، بشأن التدخل في شؤون الدول، فضلا عن تصريحات لجراح القلب العالمي مجدي يعقوب، وإحالة الطبيب المتسبب في وفاة طفلة الختان بأسيوط للجنايات.

1
 

السيسي لمبعوث رئيس وزراء إثيوبيا: مصر ملتزمة بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية

2
 

طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 10 درجات

 

3
 

ضبط قضايا استيلاء على المال العام والتربح بقيمة 4 مليارات جنيه

 

4
 

مجدى يعقوب: مركز القلب لمعالجة الناس مجانا دون تمييز بسبب اللون أو الدين

 

5
 

النائب العام يحيل الطبيب المتهم بقتل طفلة فى عملية ختان بمنفلوط للجنايات

 

6
 

مقتل 3 عسكريين أتراك كبار ومترجمهم السورى بقصف للجيش الليبى لميناء طرابلس

 

7
 

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

 

8
 

 

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

 

9
 

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

 

10
 

رسمياً.. المحكمة الدولية تغرم الإسماعيلى 20 مليون جنيه فى قضية إبراهيم حسن

 


السيسي

رئيس وزراء إثيوبيا

مجدي يعقوب

الإسماعيلي

شيكابالا

احداث السوبر

شغب مباراة السوبر

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