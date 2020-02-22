سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال عشرات المحتجين المناهضين للحكومة فى قازاخستان

السبت، 22 فبراير 2020 07:06 م
اعتقال عشرات المحتجين المناهضين للحكومة فى قازاخستان شرطة قازاخستان
ألما اتا (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت شرطة قازاخستان، القبض على العشرات من أنصار المعارضة الذين شاركوا فى احتجاجات مناهضة للحكومة اليوم السبت.

 

وتصاعدت المظاهرات منذ استقالة الرئيس نور سلطان نزارباييف فى مارس، بعد أن قضى فى السلطة قرابة ثلاثة عقود. ورشح نزارباييف حليفه الوثيق قاسم جومارت توكاييف لخلافته مما يضمن له الفوز فى انتخابات مبكرة لاحقة.

 

ووعد توكاييف باتباع نهج أكثر ليبرالية تجاه المعارضة وتخفيف القيود على تنظيم الاحتجاجات وتشكيل الأحزاب السياسية. لكن بعض نشطاء المعارضة وصفوا الإصلاحات المقترحة بأنها شكلية.

 

ورفع المحتجون الذين احتشدوا فى العاصمة نور سلطان اليوم السبت لافتات كُتب عليها "لماذا يعيش الناس فى قازاخستان فى فقر؟" وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين فى البلاد الغنية بالموارد النفطية.

 

واحتشد أنصار المعارضة فى مدينة ألما اتا، أكبر مدن قازاخستان، بأعداد كبيرة للتظاهر فى ساحة بوسط المدينة ورفعوا مطالب مماثلة.

 

 


اعتقال عشرات المحتجين

الحكومة فى قازاخستان

أخبار قازاخستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة