اعتقال عشرات المحتجين المناهضين للحكومة فى قازاخستان

ألما اتا (رويترز)

ألقت شرطة قازاخستان، القبض على العشرات من أنصار المعارضة الذين شاركوا فى احتجاجات مناهضة للحكومة اليوم السبت.

وتصاعدت المظاهرات منذ استقالة الرئيس نور سلطان نزارباييف فى مارس، بعد أن قضى فى السلطة قرابة ثلاثة عقود. ورشح نزارباييف حليفه الوثيق قاسم جومارت توكاييف لخلافته مما يضمن له الفوز فى انتخابات مبكرة لاحقة.

ووعد توكاييف باتباع نهج أكثر ليبرالية تجاه المعارضة وتخفيف القيود على تنظيم الاحتجاجات وتشكيل الأحزاب السياسية. لكن بعض نشطاء المعارضة وصفوا الإصلاحات المقترحة بأنها شكلية.

ورفع المحتجون الذين احتشدوا فى العاصمة نور سلطان اليوم السبت لافتات كُتب عليها "لماذا يعيش الناس فى قازاخستان فى فقر؟" وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين فى البلاد الغنية بالموارد النفطية.

واحتشد أنصار المعارضة فى مدينة ألما اتا، أكبر مدن قازاخستان، بأعداد كبيرة للتظاهر فى ساحة بوسط المدينة ورفعوا مطالب مماثلة.