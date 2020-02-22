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السبت، 22 فبراير 2020 08:47 م
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إصابة 6 أشخاص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة فى بغداد

السبت، 22 فبراير 2020 08:30 م
إصابة 6 أشخاص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة فى بغداد جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد /أ ش أ /

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أفاد مصدر أمنى، اليوم السبت، باصابة ستة اشخاص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة فى بغداد.

وقال المصدر فى حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت فى منطقة ابو دشير ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه،وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "عبوة اخرى انفجرت ضمن منطقة المشتل مما أسفر عن إصابة شخص بجروح"، مشيرا الى انفجار عبوة ضمن منطقة الزعفرانية وأسفرت عن اصابة شخصين بجروح.

وكان مصدر امنى افاد، اليوم السبت، بإصابة أربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقى بغداد، مشيراً الى اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبى بغداد، كما لفت الى اصابة امرأتين بانفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد.

 


إصابة 6 أشخاص

انفجار ثلاث عبوات ناسفة

بغداد

العراق

أخبار العراق

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