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إسرائيل: 9 أشخاص مصابين بكورونا فى كوريا الجنوبية تواجدوا بتل أبيب لمدة 8 أيام

السبت، 22 فبراير 2020 01:39 م
إسرائيل: 9 أشخاص مصابين بكورونا فى كوريا الجنوبية تواجدوا بتل أبيب لمدة 8 أيام كورونا
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت عن اكتشاف 9 أشخاص مصابين بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية تواجدوا في إسرائيل لمدة ثمانية أيام.

وبحسب قناة "سكاى نيوز" دعت وزارة الصحة الإسرائيلية كل من اختلط بالمصابين بكورونا من كوريا الجنوبية أن يدخل فورا في حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما،

وقد سجلت إسرائيل أمس الجمعة إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما وأكد أحد خبراء الأمراض المعدية بالصين أن الفيروس، المعروف باسم COVID-19 ، قد ينتشر عن طريق الأطباء والممرضين الذين يعملون فوق طاقتهم، باستخدام نفس القفازات والأقنعة،  لعلاج عدة مرضى بدلاً من التخلص منه، خاصة في المستشفيات المزدحمة التي يعاني فيها العاملون الطبيون من نقص في الإمدادات، وهذا قد يفسر دور البراز فى انتشار فيروس كورونا الجديد بسرعة كبيرة ، لا سيما في أماكن الرعاية الصحية.

 

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا يصيب معظم الناس بعد السعال أو العطس من شخص مريض، وتواجد القطرات الحاملة للفيروسات في الهواء، والتي يستنشقها آخرون، إلا أن الباحثين الصينيين يقولون إنهم عثروا على جزيئات فيروسية حية في عينات براز للمصابين بالمرض ، مما يدل على أنه قد ينتشر عن طريق البراز عن طريق الفم.

في وقت سابق من هذا الشهر، وجدت دراسة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية وفقا لتقرير " الديلى ميل" أن 14 من أصل 138 مريضًا في مستشفى ووهان أصيبوا في البداية بالإسهال أو الغثيان، قبل ظهور أعراض فيروس كورونا النموذجي بعد يوم أو يومين، والأكثر من ذلك أن "المريض الصفري" في الولايات المتحدة تعرض لحركات الأمعاء رخوة لمدة يومين قبل اكتشاف فيروس كورونا فى عينات البراز.

 

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير له "يمكن أن ينتقل الفيروس أيضا عبر طريق البراز، التي قد تلوث الأيدي والطعام والماء، وتؤدي إلى الإصابة.

 

ويوضح الدكتور جون كرين، أخصائي الأمراض المعدية وأستاذ الطب بجامعة بوفالو في نيويورك، أن انتقال البراز أمر يستحق الاهتمام خاصة في المستشفيات والرعاية الصحية.

 

كما أشار إلى أنه مع ارتفاع حالات الإصابة وسرعة علاج المرضى، قد يكون هناك نقص في ممارسات النظافة الجيدة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين في الصين، بسبب نقص الإمدادات"، وهذا قد يعني استخدام معدات وقائية مثل الأقنعة والقفازات على أكثر من مريض واحد.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

اسرائيل

تل ابيب

كوريا الجنوبية

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