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إزالة 577 حالة تعدى بالبناء خلال الموجة 15 بالشرقية

السبت، 22 فبراير 2020 11:41 ص
إزالة 577 حالة تعدى بالبناء خلال الموجة 15 بالشرقية جانب من الإزالة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إزالة 577 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 46 ألف و 593 متراً من أراضى أملاك الدولة بمراكز "منيا القمح - أبو كبير- الزقازيق - كفر صقر - مشتول السوق - ديرب نجم"، خلال الإسبوع الثالث من تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، لإسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

أوضح محافظ الشرقية، في بيان أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة شملت إزالة 42 حالة تعدى على مساحة 1540 م2 بمركز منيا القمح، كما تم إزالة 122 حاله بمساحة 24 الف و596 م2 بمركزأبو كبير، و تنفيذ قرار الإزالة لـ 123 حاله بمساحة 3 آلاف و652 م2 مبانى بمركز الزقازيق.

وإزالة 14 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 4 آلاف و396 متر مربع بمركز كفر صقر، وإزالة 7 حالات تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1750 م2 بمركز مشتول السوق، وإزالة 237 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة "زراعى" على مساحه 11 فدان و 2 قيراط و12 سهم، بالإضافة إلى إزالة 23 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة "مباني" بمساحة 3675 م2 بمركز ديرب نجم .

أكد محافظ الشرقية أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدى مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 تواصل الموجة الـ (15) حملاتها اليومية لإزالة التعديات، و التى تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

يذكر أن المحافظة أعلنت فى وقت سابق، عن تقديم تسهيلات للمتعديين على أراضى أملاك الدولة لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الإنتفاع، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض فى حالة حق الإنتفاع، وتسديد قيمة 15 % مقدم من قيمة الأرض فى حالة التملك، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين والدولة، مطالباً المواطنين بسرعة التوجة لتقنين أوضاعهم قبل بدء إنطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

 

 

 


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