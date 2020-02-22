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السبت، 22 فبراير 2020 06:41 م
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إزالة 1245 حالة تعدٍ على أراضى زراعية وأملاك الدولة بالقليوبية بالموجة الـ15

السبت، 22 فبراير 2020 06:41 م
إزالة 1245 حالة تعدٍ على أراضى زراعية وأملاك الدولة بالقليوبية بالموجة الـ15 حملة إزالة تعديات - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، مشددًا على تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعدين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها المحافظة، اليوم السبت، لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرى المنشأة الكبرى والشقر وكفر تصفا بمدينة كفر شكر ضمن أعمال الموجة 15 التى شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وأملاك الدولة.

 

 وتمت إزالة 27 حالة على الأرض الزراعية وأملاك الرى، واشتملت المخالفات على منازل بالمسلحات الخرسانية وتعديات على الأرض الزراعية وتشوينات بناء ومنازل بالطوب الأبيض.

 

 وأشاد محافظ القليوبية، برجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة للحملة الموسعة، موجهًا رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لاستكمال أعمال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

 

 وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع، مؤكدًا استمرار عمل الموجه وفق المخططات الموضوعة لإزالة كافة أشكال التعديات مع إلتزام الجميع بتنفيذ الإزالة فى المهد فور الشروع فى المخالفة لمنع وجود أى تعديات أو مخالفات جديدة.

 

 وأعلنت محافظة القليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى حتى الأن، 1218 حالة.


اخبار القليوبية

اخبار مصر

املاك الدولة

التعديات على الاراضي الزراعية

كفر شكر

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