سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إرشادات للمطاعم والكافتريات بجنوب سيناء لمنع البلاستيك تجنبا للعقوبات

السبت، 22 فبراير 2020 01:41 م
إرشادات للمطاعم والكافتريات بجنوب سيناء لمنع البلاستيك تجنبا للعقوبات منع البلاستيك
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عممت غرفة المنشآت السياحية على المطاعم السياحية في منطقة جنوب سيناء قائمة بالمصانع التي يمكن اللجوء لها لاستبدال استخدام المواد البلاستيكية بأخرى كارتون ومواد غير ضارة بالبيئة، والتي تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة والأثار واتحاد الغرف السياحية.

كما عممت غرفتا المنشآت السياحية وغرفة الغوص والأنشطة البحرية منشورا إرشاديا بالمواد الممنوع استخدامها والبدائل التي يمكن استخدامها، وذلك التزاما بقرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رقم 172 لسنة  2019 والخاص بحظر الأكياس والأدوات البلاستيك أحادية الإستخدام بنطاق مُحافظة جنوب سيناء، وإستبدالها بالأكياس الورقية أو بدائل قابلة للتحلل وغيرها في المحال العامة، والمقرر تفعيله إعتباراً من أول مارس 2020.

ويأتي ذلك تجنبا لتعرض المنشآت السياحية للعقوبات التي أقرتها المحافظة في حال عدم الالتزام بالقرار والذى سيبدأ تنفيذه في الأول من مارس المقبل، حيث منحت المحافظة المنشآت مهلة 3 أشهر لتنفيذ القرار، والذى كان صدر مع بداية العام 2020.

وقالت الغرفة إنها كانت تأمل فى منح المنشآت السياحية " المطاعم والكافتيريات " مهلة لا تقل عن 6 شهور حتى تتمكن من إتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا التحول، فى ظل وجود علامات تجارية دولية من بين هذه المنشآت بالمحافظة، ذات إرتباط مباشر ومشترك مع الشركة الأم بالخارج، وتتطلب لفترة زمنية للحصول على الموافقات، وكذلك لتعديل قائمة الموردين لها من هذه الإحتياجات، وتجهيزها لتحمل العلامات التجارية لها، ولكونها تبرم تعاقداتها مع الموردين للشنط والأدوات البلاستيكية سنوياً وليست يومية أو شهرية.

وأعربت الغرفة عن تطلعها فى إطار التعاون والتنسيق المشترك مع  محافظ جنوب سيناء ، فى منح " المطاعم والمحلات السياحية " لمهلة لتوفيق أوضاعها مع الإجراءات الجديدة.

وجددت الغرفة تأكيدها على أن السياحة أول القطاعات المستفيدة من عدم تلوث البيئة والحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، ودعمها لكل الجهود التى يتم بذلها من قبل كافة الجهات الرامية والهادفة للحفاظ على البيئة " الحياة البرية والبحرية " من التلوث وتنميتها لإستدامتها.

 

FB_IMG_1582366018955
ارشادات وزارة السياحة 
 
FB_IMG_1582366013803
مواد لن تراها فى المطاعم السياحية

 

FB_IMG_1582365996746
الاكواب والزجاجات ممنوعه
 
FB_IMG_1582366007536
منع البلاستيك بجنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

السياحة

البلاستيك

جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كميات كبيرة من البلاستيك تسد أمعاء سلحفاة وتتسبب فى موتها

الجمعة، 21 فبراير 2020 06:00 ص

المنشآت السياحية تطالب أعضائها بجنوب سيناء حظر استخدام " البلاستيك "

الخميس، 20 فبراير 2020 03:54 م

صور.. محافظ جنوب سيناء: إقامة مصنع لأكياس الورق وحظر استخدام "البلاستيك"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:41 ص

وزير البيئة تجتمع مع رئيس "نستله مصر" لمناقشة جهود الشركة للتخلص من البلاستيك

الأحد، 16 فبراير 2020 05:23 م

الحرب على البلاستيك.. تسرب 13 مليون طن من مخلفاته للمحيطات يقتل 100 ألف كائن بحرى.. البحر الأحمر خالى تماما من المواد البلاستيكية.. وعقوبات تصل إلى إغلاق المنشآت حال مخالفة التعليمات بمنع استخدامها

السبت، 08 فبراير 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة