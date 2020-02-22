أخبار المحافظات اليوم.. 27 فبراير الحكم على المتهمين بتخريب أنابيب البترول

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، ونرصد وأهمها فى التقرير التالي..

الحكم على المتهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة 27 فبراير

قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبد الحليم، حجز القضية إلى يوم الخميس المقبل 27 فبراير للنطق بالحكم، فى واقعة تخريب خط المواد البترولية واشتعال النيران به بمركز إيتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص.

وناقشت هيئة المحكمة فى جلستها 7 من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن الذين أنكروا مشاركة المتهمين فى هذه الجريمة. وطالب المستشار بطرس عزت ممثلى النيابة العامة فى قضية تخريب أنابيب البترول بالبحيرة بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتهمين، لانطباقه على هذه الواقعة التى راح ضحيتها 10قتلى وعشرات المصابين، وذلك لأن خطوط أنابيب البترول من منشآت الدولة المصرية التى يجب الحفاظ عليها وعدم التعدى على روافدها.

5 آلاف سائح يتابعون تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل

شاهد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل نحو 5 آلاف زائر من بينهم 2800 سائح أجنبى، بالإضافة إلى الزائرين المصريين، تابعوا الظاهرة الفرعونية النادرة التى تتكرر مرتين كل عام 22 فبراير/ أكتوبر من كل عام بمعبد أبوسمبل جنوب أسوان.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أنه تم مراجعة كاميرات المراقبة بمعبد أبوسمبل قبل انطلاق ظاهرة "تعامد الشمس"، والبالغ عددهم 64 كاميرا بنطاق المعبد، بالإضافة إلى الدفع بوابات إلكترونية لتنظيم عملية دخول وخروج السائحين للمعبد، فى إطار احتفالات مهرجان "تعامد الشمس" على قدس الأدقاس بأبوسمبل وهى الظاهرة النادرة التى تتكرر مرتين كل عام 22 فبراير/ أكتوبر.

سامح عاشور يجتمع بمحامي أسيوط.. والأعضاء يطالبونه بزيادة معاشتهم

عقد سامح عاشور نقيب المحامين لقاء مفتوح مع محامي أسيوط، اليوم السبت، بمقر رابطة الحقوقيين بمحافظة أسيوط. واستهل المحامون اللقاء بالقرآن الكريم والسلام الوطنى، ثم بدأ عاشور فى الاستماع لبعض كلمات المحامين وطلباتهم، حيث قام مصطفى أنور شراقة أمين صندوق النقابة ونقيب محامي مركز أبنوب، بعرض طلبات المحامين التى لخصها فى زيادة موارد النقابة، وزيادة معاش المحامين 3000 جنيه، ولكن المحامين طالبوا برفع هذا المعاش أكثر من الضعف، وزيادة سقف العلاج للمحامين حتى تكون عناية أفضل للمحامين، لأن هذا الملف هو الأولى بالرعاية مع سرعة تحديد ميعاد الجمعية العمومية شمال وجنوب أسيوط، للتصويت على دمجهما فى المجلس القادم، والموافقة على شراء قطعة ارض تكون مقرا لنقابة المحامين الموحدة تحقق ارباحا اقتصادية للنقابة ومطلب اخير أن يأتى النقيب بعد انتهاء الانتخابات لأسيوط لتكريم شيوخ المحامين.

تكريم طبيب المساكين ببنى سويف ضمن صناع الأمل بالوطن العربى

الدكتور مجاهد مصطفى على معوض ابن قرية "طلا" التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، و شهرته "مجاهد الطلاوي" يعد نموذجا للعطاء ومساعدة الفقراء والمشاركة المجتمعية إذ قدم الرعاية الصحية بعيادته الخاصة لأهل قريته ومواطني مركزي الفشن وسمسطا ببني سويف بأجر رمزى على مدى أكثر من ثلاثين عاما، كما ساهم في أعمال الخير وبناء المؤسسات الخدمية بقريته، لذلك كرمه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى ضمن خمسة من صنّاع الأمل بالوطن العربى.

"اليوم السابع" التقي عددا من أهالي قريته وعائلته والمترددين على عيادته للحديث عن أعماله. وقال حسن شحاته جمعه مدير مدرسة بقرية طلا بمركز الفشن ببني سويف ، إن الدكتور مجاهد يمتاز بالذكاء والنبوغ والأخلاق الرفيعة حريص على حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية منذ طفولته وكان متفوقا في مراحل الدراسة منذ دخوله بالمدرسة الابتدائية بالقرية ،مرورا بالمرحلة الإعدادية التي قضيناها بمدرسة بمركز سمسطا وكنا نسير على الأقدام لعدم وجود مواصلات وقتها من وإلى القرية، ثم استأجر حجرة بمركز الفشن أثناء دراسته بالمدرسة الثانوية لبعد المسافة بين القرية القريبة من مركز سمسطا والمدرسة الكائنة بمركز الفشن، وكان يحتفظ بالمصحف الشريف ولا يتركه، وأثناء مذاكرتنا معا لاحظت عبارة كتبها على أحد الكتب وهي "الدكتور مجاهد مصطفى" وبالفعل تحقق ما كان يصبو إليه بالتحاقه بكلية الطب البشري.

وفد برلمانى يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر

تفقد وفد لجنة الإسكان بالبرلمان محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، المرحلتين الأولي والثانية للتطوير والأجزاء الخاصة بهم داخل المحطة، والتعرف علي سير معالجة مياه الصرف الصحي الصحي الواردة من شرق النيل، حيث تم الاطلاع علي مرحلة المعالجة الأولية، ثم الابتدائية، ثم الثانوية، ثم تجفيف الحمأة، ثم استخراج الكهرباء.

كما تفقد الوفد غرفة التحكم الخاصة بإدارة المحطة الجديدة التي افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث استمع الوفد لشرح المهندس هشام مصطفي مدير الجزء الثاني من المرحلة الثانية بالمشروع، والتى تعمل بالكامل إلكترونيا ويتم إدارتها من داخل الغرفة، حيث توفر عمالة ما يعادل 40 عامل، وتدار من خلال فريق يتكون من 12 عامل، حيث يتم التحكم بأعمال التشغيل والإيقاف بكافة مكونات المحطة، وهو أحد الأسباب التى دفعت بتفرد المحطة بين باقى المحطات، من خلال سرعة تدارك الأخطاء ومعالجتها.

انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات ثانى ايّام مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، من سلسلة سباقات الهجن، بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، وثانى سباق خلال هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، حيث حضر انطلاقة الأشواط ، عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ورؤساء اندية الهجن من كل محافظات مصر، وبدأت المنافسات بقوة للهجن بشوط المحافظات .

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر. وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن اشواط السباق 30 شوطًا، بدأت امس ب17 شوطا وتستكمل اليوم . وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

ابنة "جامعة المنصورة" تفوز بالمركز الرابع بمسابقة التصوير العالمية بإيطاليا

"لم أكن أتوقع المشاركة أو الفوز بالمسابقة"، كانت هذة أولى كلمات رانيا شلبى الطالبة بجامعة المنصورة، والفائزة بالمركز الرابع فى المسابقة العالمية للتصوير الجدارى، والتى عقدت بإيطاليا.

وقالت رانيا شلبى لـ"اليوم السابع": منذ صغرى وأنا أعشق الفنون الجميلة، وقررت من الصف الأول الإعدادى بأن ألتحق بكلية الفنون الجميلة، وكنت أجد تشجيعا كبيرا من أسرتى وخاصة والدى، وعندما التحقت بالفعل بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، وكنت قررت بأن ألتحق بقسم الديكو، ولكن بعد الإطلاع على الأقسام غيرت رأىَ، والتحقت بقسم التصوير الجدارى "شعبة جداريات" وظل تفوقى فى القسم مستمر لمدة خمس سنوات، فأنا ترتيبى الثانى أو الثالث كل عام.