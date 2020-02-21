سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

810 ملايين دولار تعويضات ينتظرها سائقى التاكسى بنيويورك.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:34 م
810 ملايين دولار تعويضات ينتظرها سائقى التاكسى بنيويورك.. اعرف التفاصيل سائقو التاكسى في نيويورك
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحلم سائقو التاكسى عادة بزبائن كثر لتحصيل أكبر دخل ممكن على مدار اليوم، لكن كيف يمكن لهم أن يجنوا مئات الملايين من الدولارات؟، القصة بدأت فى نيويورك، حيث طالبت المدعية العامة فى المدينة الأمريكية بمبلغ 810 ملايين دولار من بلدية المدينة لتعويض سائقى سيارات أجرة، كانوا حسب وجهة نظرها ضحايا تضخيم فى أسعار الرخص.

 

وأخذت المدعية العامة ليتيسيا جيمس، على بلدية نيويورك، بيع تراخيص بين عامى 2004 و2017، عبر مزادات، أدت إلى رفع أسعارها إلى مستويات غير مبررة، وحافظت البلدية على هذه الآلية للحصول على الرخص اعتبارا من عام 2011، فى حين استندت المدعية العامة إلى دراسة داخلية تبين أن أسعار الرخص كانت أعلى من قيمتها الحقيقية.

سائقو التاكسى في نيويورك
سائقو التاكسى في نيويورك

 

وبين عامى 2004 و2014، ارتفع متوسط سعر الرخصة فى المزاد من 283 ألف إلى 965 ألف دولار، وفقا للأرقام التى نشرها مكتب المدعية العامة الخميس، ولاحقا انهارت الأسعار مع بدء أعمال "أوبر" و"ليفت".

 

ووفقًا لتحقيق نقلته "سكاى نيوز" عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أعلن أكثر من 950 سائق أجرة مرخص لهم، إفلاسهم منذ عام 2016، وحاليًا، يمكن مفاوضة سائقى التاكسى للحصول على الرخصة منهم بأقل من 200 ألف دولار.

 

وتطالب المدعية العامة بمبلغ 810 ملايين دولار من البلدية لتعويض السائقين، وهى الإيرادات التى حققتها من بيع الرخص وضرائب إعادة بيعها، وأشارت المدعية العامة إلى أن بلدية نيويورك كانت تحدد سعرا أدنى للرخص خلال المزادات، فيما تسمح للوسطاء والجهات الرئيسية فى القطاع الذين لديهم عشرات أو حتى مئات التراخيص بالاتفاق على الأسعار.

 

وكانت الهيئة المنظمة لسيارات الأجرة تشجع على ما يبدو السائقين على شراء هذه الرخص من خلال تحفيزات عدة، من ضمنها إمكانية رهنها للحصول على قرض، وأوضح تحقيق "نيويورك تايمز"، أن العديد من سائقى التاكسى حصلوا على قروض بمئات آلاف الدولارات، فى حين أن إيرادات نشاطهم لا تسمح لهم بسداد هذه القروض.

 

وفى الرسالة التى وجهتها المدعية العامة إلى المدينة، الخميس، أعطتها 30 يوما لدفع المبلغ المطلوب، تحت طائلة الادعاء عليها، وقال فريديى جولدشتاين، الملحق الإعلامى فى مكتب رئيس البلدية بيل دى بلازيو، الذى يتولى مهامه منذ عام 2014، لـ"فرانس برس": "نعمل منذ 6 سنوات على تحسين الوضع المالى للسائقين".

 

وأكد مصدر مقرب من البلدية أن إدارة دى بلازيو لم تقم سوى بمزاد واحد فى بداية ولايته، وكانت عملية تم التخطيط لها من قبل الإدارة السابقة، وتابع: "لقد واجهنا هذه الأزمة وعملنا بلا كلل لإصلاح الأضرار الناجمة عن جشع البعض".

 


سائقو التاكسى فى امريكا

سائقو التاكسى فى نيويورك

بلدية نيويورك

ترخيص التاكسى بامريكا

السلطات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة