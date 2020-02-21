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11 نوع من الدلافين البحرية فى البحر الأحمر.. تعرف عليها

الجمعة، 21 فبراير 2020 08:00 ص
11 نوع من الدلافين البحرية فى البحر الأحمر.. تعرف عليها الدولفين - ارشيفية
كتبت آية دعبس

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الدلافين من أكثر الكائنات البحرية قربا للإنسان، لذا يحرص الكثير منا دائما على مشاهدة العروض الخاصة به.
 
ويضم البحر الأحمر 11 نوع من الدلافين البحرية،  أشهرهم الدوار، ويظهر فى منطقة سطايح وصمداي، ودولفين ذو الانف الزجاجية يظهر فى شمال الغردقة، ويعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير، أسماء وانواع الدلافين في البحر الاحمر، وهي: 
 
1- الدولفين القاتل الكاذب Whale False Killer. 
2- الدولفين القائد قصير الزعنفه Whale Pilot Finned-Short. 
3- Risso's Dolphin ريسو الدولفين 
.Indo Pacific Humpback Dolphin الأحدب الهندي الدولفين- 4
5- الدولفين الشائع قاروى الأنف Dolphin Bottlenose Common.
6- الدولفين الهندى قاروى الأنف Dolphin Bottlenose Pacific Indo.
7- الدولفين المرقط المدارى Dolphin Spotted PantroPical. 
8- الدولفين الدوار Dolphin Spinner.
9- الدولفين المخطط Dolphin Striped. 
10- الدولفين الهندى قاروى الأنف Dolphin Bottlenose Ocean Indian.
11- الدولفين ذو الأنف الزجاجية.
 
وتضم النظم البيئية البحرية لكل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، و17 نوعا من الثدييات البحرية، و4 أنواع من السلاحف البحرية، وأسماك القرش، و800 نوع من الطحالب والأعشاب البحرية، و209 نوعا من الشعاب المرجانية، وأكثر من 800 نوع من الرخويات، و600 نوع من القشريات، و350 نوعًا من الجلد شوكيات، بالإضافة إلى مئات الأنواع التى لم يتم اكتشافها حتى الآن.
 
ودعت وزارة البيئة المواطنين الى حسن التعامل مع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها و يمكن التواصل مع الوزارة للاجابة  عن اى استفسار حول حماية الحياة البرية من خلال الخط الساخن للوزارة  19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

 


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