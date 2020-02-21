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وكالة دولية متخصصة فى مكافحة الأموال القذرة تضيف إيران للقائمة السوداء

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:43 م
وكالة دولية متخصصة فى مكافحة الأموال القذرة تضيف إيران للقائمة السوداء المرشد الإيرانى
(رويترز)

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 أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة فى مكافحة الأموال القذرة إيران اليوم الجمعة على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران فى الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

جاء القرار بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التى وجهتها مجموعة العمل المالى ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.

مع ذلك تركت الوكالة فيما يبدو الباب مفتوحا أمام إيران قائلة إن "الدول ينبغى أيضا أن يتسنى لها تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أى دعوة من مجموعة العمل المالى لفعل ذلك".

فى الوقت نفسه، قالت الوكالة إن باكستان لديها مهلة حتى يونيو لتحسين إجراءاتها لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع خطة عمل متفق عليها دوليا، وإلا ستواجه إجراءات ضدها.

وقالت المجموعة عقب اجتماع فى باريس إن هذه الإجراءات قد تشمل دعوة أعضائها إلى إصدار أوامر لمؤسساتها الدولية بالنظر بشكل خاص وصارم فى العلاقات والمعاملات التجارية مع العملاء الباكستانيين.

جدير بالذكر أن إيران أعلنت صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

 

وفي سياق متصل نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة .

 

وأفادت شرطة الديوانية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "تصريحات أحد موظفي دائرة الصحة في المحافظة حول وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الديوانية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن للتأكد من صحة هذه المعلومة وقامت بالاتصال بدائرة الصحة التي نفت هذا الموضوع جملة وتفصيلا".

يأتى هذا في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة كربلاء العراقية عن اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع دخول فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين إلى البلاد.

 


ايران

الأموال القذرة

مكافحة الارهاب

تمويل الارهاب

ايران والارهاب

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