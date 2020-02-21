وصلنى taxiمبادرة شبابية لنقل الركاب من قليوب للمحافظات بأسعار رمزية.. صور

القليوبية – نيفين طه

أطلقت مجموعة من شباب مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مبادرة وصلنى taxi، لتسهيل عملية الانتقال من مدينة قليوب، إلى جميع أنحاء الجمهورية، وتستهدف المبادرة، كما يؤكد مؤسسها المهندس محمد عامر، تحقيق المشاركة المجتمعية، وتوفير وسيلة انتقال سهلة إلى جميع مدن وقرى الجمهورية، وذلك بأسعار رمزية تناسب الحالة الاقتصادية للمواطنين.

وأوضح عامر، أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من قبل العملاء الذين أسهموا فى سرعة إنجاح المبادرة، من سكان مدينة قليوب، وبعض القرى المجاورة، تخفيفا عنهم فى الانتقال من المدينة إلى باقى المدن، لافتا إلى أن هناك خطوط سيتم تسييرها فى أوقات ثابتة بصفة يومية، موضحا أن المبادرة تشمل نحو 50 سيارة، منها سيارات ملاكى، 4 راكب، وسوزوكى 7 راكب، وميكروباص 14 راكب.

وأشار عامر، إلى أن المبادرة تعتمد على توفير فرصة عمل للشباب حيث توفر فرص عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن أنه جارى الانتهاء من"أبلكيشن"، إلكترونى يسهل على العملاء عملية الحجز والتواصل مع مسئولى المبادرة، لحجز السيارات المطلوبة.

وكشف عامر، أنه جارى التوسع فى المبادرة لتعميمها داخل عدد من المحافظات على أن يبدأ ذلك من محافظتى القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مراكز صيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة على السيارات المشاركة فى المبادرة، وذلك حرصا علي سلامة العملاء ،كما أنه يتم اختيار حديثة وكذلك يتم اختيار السائقين بعناية فائقة لتفادى اي حوادث وراحة العملاء

وأشار إلي أن المبادرة هدفها الاسمي توفير فرصة عمل مناسبة ومربحة للشباب من المدن والقري بالقليوبية لتحسين وضعهم المادى، بالإضافة الي تخفيف عن المواطنين والطلاب الذاهبين الي الجامعات ويعانون من عدم وفرة المواصلات خاصة بفترة الصباح بالمساهمة في تذليل تلك العقبات التي تواجهم وبأسعار رمزية تناسب جميع الطلاب ،مضيفا أنه جارى تعميمها علي قري ومدن المحافظة لكي يتم توفير وسائل مواصلات سهلة ونظيفة بجانب أن تناسب أدمية الركاب.