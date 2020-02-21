محطة مياه شبين الكوم بالمنوفية تحصل على شهادة الجودة TSM

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن حصول محطة مياه شبين الكوم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة، والمعتمدة دولياً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث أوضح المهندس محمد نجيب، أن هذه الشهادة يتم منحها من خلال التفتيش على 5 أقسام بالمحطة وهى ( الموارد البشرية - السلامة والصحة المهنية - التشغيل - الصيانة - المعامل والجودة)، للتأكد من أن المحطة مستوفاة ومطابقة لاشتراطات الشهادة.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية لديها 9 محطات مياه حائزة على الشهادة الدولية، و3 محطات لمعالجة الصرف الصحى، مضيفاً أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقاً لخطة عمل الشركة، لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

كما وجه الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بمنظومة الـ TSM على الأداء المتميز خلال الفترة السابقة.

وصرح المهندس عمرو عادل محمد، مدير إدارة التفتيش للـ TSM بالشركة القابضة، بالبدء في إجراءات التحول الرقمي للتفتيش على المحطات ليتم التفتيش بعد ذلك عن بعد عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف أن الشهادة تمنح بعد التفتيش على جميع اقسام المحطة، وتشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير الرقابة، وضبط الجودة والصيانة الدورية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن.