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خالد صلاح
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مبيعات سيارات الركوب الصينية تهوي 92% في النصف الأول من فبراير بسبب كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:18 ص
مبيعات سيارات الركوب الصينية تهوي 92% في النصف الأول من فبراير بسبب كورونا سيارات
بكين – رويترز

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أفاد اتحاد سيارات الركوب في الصين أن مبيعات التجزئة لسيارات الركوب في البلاد هوت 92% على أساس سنوي في أول 16 يوما من فبراير، في الوقت الذي يكبح فيه انتشار فيروس كورونا أنشطة الشركات بشدة في أنحاء البلاد.
 
وأظهرت بيانات الاتحاد أن مبيعات سيارات الركوب في الصين سجلت 4909 وحدة في أول 16 يوما، انخفاضا من 59 ألفا و930 سيارة في نفس الفترة قبل عام، في أول أرقام كبيرة تظهر مدى قوة تأثير الوباء سلبا على أكبر سوق في العالم للسيارات.
 
وقال الاتحاد "عدد محدود جدا من الوكلاء فتح أبوابه في الأسابيع الأولى من فبراير وكانت لديهم حركة محدودة جدا للعملاء".
وسجل بر الصين الرئيسي 889 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا أمس الخميس، كما ارتفع معدل الوفيات بمقدار 118 إلى 2236، معظمها في ووهان عاصمة إقليم هوبي حيث بدأ التفشي، والتي تظل تخضع لحالة عزل.
 
وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أكبر اتحاد للقطاع في البلاد، لرويترز الأسبوع الماضي إن من المرجح أن تشهد سوق السيارات الصينية تراجعا بأكثر من 10% في النصف الأول من العام بسبب وباء فيروس كورونا، ونحو 5% للعام بالكامل، بشرط أن يتم احتواء الوباء بشكل فعال قبل أبريل.
 
وبهدف تحقيق استقرار في السوق التي جرى بيع 25 مليون سيارة فيها في العام الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستستحدث المزيد من التدابير لدعم استهلاك السيارات.
 

الصين

كورونا

مبيعات السيارات

سيارات الصين

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