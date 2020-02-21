لعشاق الرحاب ومدينتى.. كيف تحجز شقة بالرحاب فى 13 خطوة؟

كتب أحمد حسن

الرحاب ومدينتى من أكثر المناطق التى تشهد إقبال كبير من قبل المواطنين، ومن أجل ذلك أعلنت وزارة الإسكان، عن طرح عدد من الوحدات السكنية بالرحاب بمساحات مختلفة للحجز، يوم 15 مارس المقبل، وللتيسير على قراء اليوم السابع.. نقدم لكم فى هذا التقرير من خلال خطوات محددة كيفية حجز شقة من الشقق التى أعلنت عنها الوزارة، وهى كالتالى ...

1- وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 238 وحدة سكنية.

2- يبدأ التقديم وسداد مقدمات الحجز اعتبارا من 15 ماري المقبل.

3- مساحة الوحدات متنوعة ومختلفة تترواح من 92 متر وحتى 131 متر.

4- يتم التقديم والحجز بنظام الاون لاين ومن خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com) ".

5- الوحدات تقع بمشروع امتداد الرحاب المرحلة التاسعة مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة.

6- مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه.

7- هيئة المجتمعات العمرانية أقرت أنظمة تقسيط ميسرة.

8- يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني ."online".

9- يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقاً لشروطها.

10- يتم استكمال سداد 30 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز.

11- يتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة.

12- يستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

13- لا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.