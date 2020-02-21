قالت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة إن اثنين قتلا وأصيب 12 عندما خرج قطار أسترالي عابر للولايات عن مساره على مشارف ملبورن الليلة الماضية، وخرج القطار، الذي انطلق من سيدنى، عن القضبان قرب بلدة والان التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن ملبورن، وذكرت الشرطة أن سائق القطار ورجلا آخر لم تحدد هويته توفيا في الحادث.
وبثت وسائل إعلام محلية صورا تظهر العديد من عربات القطار وقد خرجت عن المسار بينما انقلبت القاطرة نفسها على جانبها، وذكرت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "يُعتقد أن القطار الذي كان في طريقه من سيدني إلى ملبورن خرج عن المسار قرب طريق هيوم السريع قبل الساعة الثامنة مساء بقليل".
وأكدت خدمة الإسعاف في فيكتوريا أن أحد المصابين نقل جوا إلى مستشفى في ملبورن بينما نقل أربعة آخرون حالتهم مستقرة إلى مستشفى ثان.
وقالت سلطات النقل في ولاية نيو ساوث ويلز إن القطار كان يقل نحو 160 راكبا.
يذكرأن، لقى 4 أشخاص مصرعهم اثر اصطدام طائرتين صغيرتين الأربعاء، وتحطمهما فى جنوب شرق أستراليا، وذكرت شبكة "ايه بى ى نيوز" الأمريكية أنه لم يتم بعد الكشف عن هوية الضحايا، إلا أن اللقطات الجوية التي بثتها وسائل الإعلام المحلية أظهرت حطام طائرتين صغيرتين فى المناطق العشبية بجنوب شرق البلاد.
من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، وتم إخطار هيئة سلامة الطيران المدني والمكتب الأسترالي لسلامة النقل بالحادث.
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