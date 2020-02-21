قالت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة إن اثنين قتلا وأصيب 12 عندما خرج قطار أسترالي عابر للولايات عن مساره على مشارف ملبورن الليلة الماضية، وخرج القطار، الذي انطلق من سيدنى، عن القضبان قرب بلدة والان التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن ملبورن، وذكرت الشرطة أن سائق القطار ورجلا آخر لم تحدد هويته توفيا في الحادث.

وبثت وسائل إعلام محلية صورا تظهر العديد من عربات القطار وقد خرجت عن المسار بينما انقلبت القاطرة نفسها على جانبها، وذكرت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "يُعتقد أن القطار الذي كان في طريقه من سيدني إلى ملبورن خرج عن المسار قرب طريق هيوم السريع قبل الساعة الثامنة مساء بقليل".

وأكدت خدمة الإسعاف في فيكتوريا أن أحد المصابين نقل جوا إلى مستشفى في ملبورن بينما نقل أربعة آخرون حالتهم مستقرة إلى مستشفى ثان.

وقالت سلطات النقل في ولاية نيو ساوث ويلز إن القطار كان يقل نحو 160 راكبا.