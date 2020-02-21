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فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:57 م
فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب
إعداد محمود عبد الراضى

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شهدت قرية الشراقوة بالحامول في كفر الشيخ اشتعال النيران في عدة منازل، الأهالي سيطروا على الحرائق، لكنها عادت للاشتعال بصورة ملفتة للانتباه، امتداد النيران لأكثر من منزل في أوقات زمنية مختلفة أثار رعب الأهالي.

 

أهالي القرية اتهموا الجن باشعال النيران ببيوتهم واستعانوا بدجالين لطرده، لكن السبب في النهاية كان مفاجأة، الفيديو التالى يرصد القصة والسبب الحقيقى.

 

 

حرائق منازل الحامول (1)
حرائق منازل الحامول (1)

 

حرائق منازل الحامول (2)
حرائق منازل الحامول (2)

 

حرائق منازل الحامول (3)
حرائق منازل الحامول (3)

 

حرائق منازل الحامول (4)
حرائق منازل الحامول (4)

 

حرائق منازل الحامول (5)
حرائق منازل الحامول (5)

 

حرائق منازل الحامول (6)
حرائق منازل الحامول (6)

 

حرائق منازل الحامول (7)
حرائق منازل الحامول (7)

 

حرائق منازل الحامول (8)
حرائق منازل الحامول (8)

 

حرائق منازل الحامول (9)
حرائق منازل الحامول (9)

 

حرائق منازل الحامول (10)
حرائق منازل الحامول (10)

 

حرائق منازل الحامول (11)
حرائق منازل الحامول (11)

 

حرائق منازل الحامول (12)
حرائق منازل الحامول (12)

 

حرائق منازل الحامول (13)
حرائق منازل الحامول (13)

 

حرائق منازل الحامول (14)
حرائق منازل الحامول (14)

 

حرائق منازل الحامول (15)
حرائق منازل الحامول (15)

 

حرائق منازل الحامول (16)
حرائق منازل الحامول (16)

 

حرائق منازل الحامول (17)
حرائق منازل الحامول (17)

 

حرائق منازل الحامول (18)
حرائق منازل الحامول (18)

 

حرائق منازل الحامول (19)
حرائق منازل الحامول (19)

 

حرائق منازل الحامول (20)
حرائق منازل الحامول (20)

 

حرائق منازل الحامول (21)
حرائق منازل الحامول (21)

 

حرائق منازل الحامول (22)
حرائق منازل الحامول (22)

 


حرائق الجن

حرائق بسبب الجن

حرائق قرية الشراقوة

حرائق الحامول

حرائق كفر الشيخ

اليوم السابع بلس

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