ضبط 1050 عبوة بيطرية مجهولة المصدر فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 1050عبوة لـ 67 صنف دواء بيطري مخالفة "منتهي الصلاحية – مجهول المصدر"، بمراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق وبلبيس، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط سوق الأدوية البيطرية وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة شنت إدارة الخدمات، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق وبلبيس لضبط الأدوية والعيادات المخالفة في إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية .

ومن خلال الحملة تم تحرير 7 محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص وضـبط 1050 عبوة لـ 67 صنف دواء بيطري مخالف " منتهي الصلاحية – مجهولة المصدر " ، تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .

في سياق متصل، تم الانتهاء من أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للوحدات البيطرية شملت بناء سور يحيط بالوحدات، وتزويدها بأجهزة حاسب آلي حديثة للموظفين، بالإضافة إلى أعمال الترميم والتحديث للمباني، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد 8 وحدات بيطرية شملت وحدات " الزنكلون ، تل حوين ، بيشة قايد " بمركز الزقازيق ، وحدتي " صان الحجر البحرية ، الناصرية " بمركز الحسينية ، وحدة قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر ، وحدة الغزالي بمركز فاقوس، وحدة سنهوت بمركز منيا القمح .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 6 وحدات بيطرية شملت وحدة بلبيس بمركز بلبيس ، وحدة الجديدة ، سور وحدة ملامس بمركز منيا القمح، وحدة البلاشون بمركز مشتول السوق ، وحدة أبو كبير مركز أبو كبير ، ومبنى الصحة العامة والمجازر بديوان عام المديرية بمركز الزقازيق.