صور.. توزيع جوائز حفل ختام البطولة العربية للقوة البدنية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بحضور حفل ختام البطولة العربية للقوة البدنية ومصارعة الذراعين، والتى أقيمت على مسرح عبد المنعم رياض بمشاركة 5 دول خلال الفترة من 15 _ 20 فبراير 2020.

وفى كلمته أعرب اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد عن سعادته بالمشاركة فى هذه الغحتفالية ناقلا تحيات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية وتهنئته لجميع الأبطال المشاركين فى هذه البطولة متمنيا لهم المزيد من التوفيق وحصد العديد من البطولات فى مشوارهم الرياضي.

وشارك عبد الوهاب فى توزيع الجوائز والميداليات على اللاعبين الفائزين بهذه البطولة، وأكد على حرص محافظة الإسكندرية على تقديم كامل الدعم للنشاط الرياضي، من منطلق إعلاء قيمة الرياضة لأهميتها بالنسبة للنشء كوسيلة تساهم فى عملية الإنماء المجتمعي.

حضر حفل الختام اللواء محمد بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين، وعبد الله الشرارى النائب الأول لرئيس الإتحاد العربي، والمستشار كامل اليازجى النائب الثانى لرئيس الإتحاد العربى و رؤساء البعثات والاتحادات.

من جهه أخرى حصد فريق القدرات الخاصة ذهنى (مكتب الإعاقة) بمركز شباب النصر 10 ميداليات متنوعة فى بطولة الجمهورية للإحتياجات الخاصة والتى اختتمت بالمركز الأوليمبى بالمعادى بمشاركة 924 لاعب ولاعبة يمثلون 40 هيئة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز شباب النصر برئاسة المهندس محمد يونس رئيس مجلس الإدارة و حسن سامى المدير التنفيذى، هو المركز الوحيد على مستوى الإسكندرية المسجل فى الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية.

وقد استقبلت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة الفريق وجهازه الفنى قبل سفره وطالبته بتحقيق المزيد من الإنجازات مما كان له الأثر الكبير فى رفع الروح المعنوية للاعبين وجهازهم الفنى وحصد الميداليات المتنوعة.



الفائزين بالبطولة



تسليم الجوائز