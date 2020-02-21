سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 08:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة ألمانية: التطرف اليمينى هو الخطر الأكبر الذى يواجه البلاد

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:50 م
صحيفة ألمانية: التطرف اليمينى هو الخطر الأكبر الذى يواجه البلاد أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
برلين أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة (فرانكفورتر روندشاو) الألمانية، إنه من الضرورى الآن إدراك أن التطرف اليمينى هو الخطر الأكبر على المواطنين فى ألمانيا لأنه تزامنا مع أحداث القتل العنصرية التى يمارسها اليمين الشعبوى يتزايد تمثيلهم وأعداد مقاعدهم فى البرلمان الألماني.

وأضافت الصحيفة -فى تعليق نشرته بعددها الصادر اليوم الجمعة عقب الهجوم العنصرى اليمينى فى مدينة هاناو الألمانية- "هناك حاجة الآن إلى مكافحة كبيرة ضد التهديد اليميني، تتضمن أن تعيد سلطات الأمن النظر فى كيفية التعامل مع هذا التهديد وتركز بصورة أقوى على الشبكات اليمينية".

وفى سياق متصل، طالب الأمين العام للحزب الاشتراكى الديمقراطى لارس كلينغبايل -فى تصريح اليوم للقناه الأولى بالتلفزيون الألمانى (ARD)- بإخضاع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمينى الشعبوى لمراقبة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).

وقال كلينغبايل "هناك شخص أطلق النار فى هاناو، لكن هناك آخرون أمدوه بالذخيرة، من بينهم بالتأكيد حزب البديل من أجل ألمانيا".

بدوره، وصف نائب رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى هوبرتوس هايل، حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمينى المتطرف بأنه "مشعل حرائق فكرية".

 


صحيفة ألمانية

التطرف اليمينى

الخطر الأكبر

أخبار ألمانيا

ألمانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رعب بين الأجانب فى ألمانيا.. 9 قتلى فى هجوم بفرانكفورت.. والسلطات الألمانية: دوافع الكراهية وراء الحادث.. وأنجيلا ميركل تنتقد حرمان اللاجئين من الطعام المجانى.. ودعوات للتجنيس لمواجهة تصرفات التطرف اليمينى

الخميس، 20 فبراير 2020 06:00 م

ميركل تلغى زيارة لمدينة "هالة" بسبب الاعتداء الإرهابى فى فرانكفورت

الخميس، 20 فبراير 2020 01:07 م

3 رجال يتنافسون على الفوز بمنصب المستشار الألمانى.. ألمانيا تنتظر مستشارا "رجل" لأول مرة منذ 2005.. السباق على خلافة أنجيلا ميركل يبدأ بالانقسام.. وتنحى "خليفة ميركل" تعيد الأزمة السياسة من جديد

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:30 م

ماكرون ينتقد ميركل لنقص تفاعلها مع مشاريعه الإصلاحية الأوروبية

السبت، 15 فبراير 2020 10:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة