سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

أقامت زوجة، دعوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن سداد 3 آلاف متجمد نفقة فرش وغطاء، وذلك عن 23 شهرًا، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، وذكرت الزوجة: "زوجى تخلف عن دفع المصروفات المدرسية لطفله، ورفض تطليقى وتركنى معلقة، حتى نفقة الطعام والمسكن امتنع عن سدادها".



وأضافت الزوجة "مروة.ح.أ"، فى دعواها التى تنظرها محكمة الأسرة بمدينة نصر، بدعواها التى طالبت فيها بحبس مطلقها لامتناعه عن دفع بدل فرش وغطاء لنجلها البالغ 8 سنوات: " تزوجت من زوجى بصحيح العقد الشرعى، وأنجبت منه ابنى إلا أنه تركنى والطفل، وامتنع عن الإنفاق علينا رغم يسار حاله، حيث يعمل موظفًا بإحدى الشركات الخاصة وبإحدى المحال التجارية ودخله يتجاوز الـ12 ألف شهريًا".



وتابعت الزوجة لبالغة 32 عامًا، أنها حصلت على حكم لصالحها من محكمة الأسرة ألزمت فيه المحكمة زوجها، بدفع نفقة فرش وغطاء، ولفتت المحكمة إلى أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالاً، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يبلغ الأبن 15 عاما من عمره ويصبح قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، مشيرة إلى أن المدعى عليه تخلف عن السداد حتى يعاقبها.



يذكر أن الزوجة أقامت 19 دعوى حبس ضد زوجها، بعد أن امتنع عن سداد 3 آلاف نفقة الفرش والغطاء، و9 آلاف مصروفات مدرسية، و1500 جنيه نفقات علاجية لطفلة، و5 آلاف نفقة مسكن وملبس، وإقامتها دعوى طلاق للضرر أمام ذات المحكمة.