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رئيس مدينة البياضة يناقش مشاكل المواطنين خلال فعليات لقاء اليوم المفتوح

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:49 م
رئيس مدينة البياضة يناقش مشاكل المواطنين خلال فعليات لقاء اليوم المفتوح جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الأسبوعى لمناقشة وحل مشكلات المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر للعمل على حل المشاكل التي تواجه المواطنين، وذلك عبر اللقاء الدوري والأسبوعي لليوم المفتوح بحضور جمال عبد العزيز سكرتير المركز، وبحضور كل من القيادات التنفيذية بالمركز ولفيف من أهالي مركز ومدينة البياضية لعرض مشكلاتهم التى يعانون منها ويحتاجون لحلها.

وقال اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن هذه المشكلات التي قدمت لهم "عدم التزام سيارات السيرفيس بخط السير - مشكلة ضعف المياه فى القرى - مشكلات خاصة بالصرف الصحى والغاز والكهرباء"، وأثناء الإجتماع حضر أحد ممثلي الشركات الكبرى لدعوة أهالي البياضية ورئاسة المركز، وذلك لحضور افتتاح مول تجاري كبير بشارع المسار السياحي أمام المراسي، ووعد بخلق فرص عمل لشباب البياضية وتقديم خدمات مميزة لأهالى مركز ومدينة البياضية، حيث سيتم الإفتتاح اليوم الجمعة فى الساعة الثامنة مساءاً، وبعد إنتهاء فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" استضاف وكيل الوزارة بعض المواطنين فى مكتبه لمتابعة حل شكاواهم بنفسه.

ترأس المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" والذي يعقد بصورة دورية بالقاعة الكبرى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وذلك لبحث شكاوى وطلبات المواطنين ، بحضور جميع الإدارات التنفيذية ) الشباب والرياضة - الصحة - التعليم - الأوقاف - الأزهر - التموين -الثقافة - هندسة كهرباء - مياه الشرب - القوى العاملة - رؤساء القرى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة سماع مطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم بأسرع طريقة ممكنة.


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