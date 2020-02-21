رئيس الوزراء البريطانى يأسف للاعتداء على إمام المركز الإسلامى بلندن

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أعرب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون عن أسفه بسبب الاعتداء الذى جرى فى وقت سابق الخميس على إمام المركز الإسلامى فى العاصمة لندن، والذى أسفر عن إصابته بجرح فى الكتف.

وجرى استدعاء الشرطة إلى المركز الإسلامى بعد الثالثة ظهر اليوم، والتى عثرت على الإمام مصابا بجرح إثر الاعتداء الذى وقع خلال صلاة العصر على أيدى أحد المصلين.

وقال جونسون "أشعر بالأسف الشديد لسماعى بالإعتداء الذى وقع اليوم فى المركز الإسلامى بلندن.. أعتقد أن الأمر سىء للغاية أن يقع مثل هذا الاعتداء خاصة فى مكان عبادة.. أعرب عن شعورى بالأسف لما وقع للضحية ولكل من تأثروا بهذا الاعتداء".

من ناحيته، قال عمدة لندن صديق خان إنه يشعر بالقلق بسبب هذا الحادث، مضيفا "كل سكان لندن يجب أن يشعروا بالأمان فى مكان عبادتهم وأريد هنا أن أعيد التأكيد للجاليات فى لندن أن أعمال العنف فى مدينتنا لن يتم السكوت عليها".

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن "الأمر مؤسف أن نسمع بالاعتداء في المركز الإسلامي بريجينت بارك.. نعرب عن خالص العزاء للضحية والآخرين الذين تأثروا بهذا الحادث من المجتمع.. أشعر بالامتنان للشرطة ورجال الإسعاف الذين انتقلوا بشكل سريع لمكان الحادث.. يجب علينا الآن أن نمنح الشرطة الوقت اللازم للتحقيقات".

كما أعرب كبير أساقفة كانتربري جستين ويلبي عن خالص أسفه، قائلا "أعبر عن الأسف لكل من صدموا بعد هذا الحادث عصر اليوم في المركز الإسلامي بلندن.. أرجو من الجميع أن يشاركوني بالدعاء لسرعة علاج الضحية وللسلام بين أفراد المجتمع".

وقالت الشرطة أن رجلا جرى القبض عليه في المسجد بسبب الاشتباه في محاولة القتل. وأرسل العديد من المصلين صورا لرجل ألقت الشرطة القبض عليه وهو ملقى على الأرض.