رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى: نسابق الزمن للوصول للعالمية

شرم الشيخ - محمد حسين

قال عيد حمدان، رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطى الرابع الجارية فعالياته فى مدينة شرم الشيخ إن سباقات الهجن فى مصر تسابق الزمن وصولا للعالمية، وأوضح رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى، أن جميع ما يجرى فى دول الخليج التى تعتبر رياضة سباقات الهجن فيها عالمية ، يجرى فى شرم الشيخ ، وهذا بجهد كل قيادات الدولة.

وأشار إلى أن ثمة أمور فنية تتعلق بوجود مضمار هجن بمواصفات عالمية وفرته الدولة ودعم وتسهيل ممارسة النشاط وفرته محافظة جنوب سيناء بتوجيه من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، ومتابعة مستمرة من اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ .

وقال إنه لأول مرة فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر يسجل رقم تجاوز 1000 مشارك .

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومن المقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.