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خامنئى: التصويت فى الانتخابات البرلمانية الإيرانية "واجب دينى"

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:19 ص
خامنئى: التصويت فى الانتخابات البرلمانية الإيرانية "واجب دينى" الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى
رويترز

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قال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى مجددا اليوم الجمعة إن التصويت فى الانتخابات البرلمانية "واجب دينى" وذلك بعد أن أدلى بصوته فى طهران فى بث مباشر للتلفزيون الإيرانى.

وأضاف خامنئى "التصويت واجب دينى... سيضمن أيضا المصالح الوطنية لإيران... أدعو الإيرانيين إلى التصويت مبكرا".

وبدأ الإيرانيون التصويت اليوم الجمعة في انتخابات برلمانية ليس من المرجح أن تغير العلاقات المضطربة للجمهورية الإسلامية مع الولايات المتحدة، بعد استبعاد آلاف المرشحين من التنافس لصالح المتشددين.

وذكر التلفزيون الرسمي أن التصويت بدأ في الساعة 0430 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يستمر الاقتراع لمدة 10 ساعات. ويحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدا.

 

 

 

 


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الانتخابات الإيرانية

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