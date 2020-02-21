حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة موقع تحت الانشاء بالإكراه فى النزهة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية ، برئاسة المستشار أحمد عز ، المحامى العام الأول للنيابات ، بحبس 3 عاطلين ، كونوا تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الاجرامي في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه ، حيث تم ضبطهما أثناء سرقة أحد المواقع ، تحت الإنشاء بالاكراه تحت تهديد السلاح ، حيث قاموا بالاعتداء على حارس الموقع بالضرب المبرح ، وتكبيله بالحبال وتكميم فمه ، واستولوا على محتويات الموقع وفروا هاربين ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق ، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق .

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط 3 عناصر إجرامية فور ارتكابهم واقعة سرقة أحد المواقع تحت الإنشاء تحت تهديد السلاح بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة من خلال تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية، اثناء استقلالهم سيارة " ربع نقل " ، وبحوزتهم ( طبنجة صوت - فرد خرطوش و3طلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض "سنجة " - 7 شباك ألوميتال - 10 مقصات حديدية خاصة بأعمال البناء- كمية من الأفيزات البلاستيك- مفتاح عدة ) .

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الشبابيك والمقصات الحديدية من أحد العقارات "تحت الإنشاء" بدائرة القسم كرهاً عن حارسه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم، وعقب قيامهم بتقييد حارس العقار باستخدام حبل كان بحوزتهم وتكبيل يديه وقدميه باستخدام الافيزات البلاستيك.

وتم بإرشادهم العثور على المجنى عليه "مكبل اليدين والقدمين باستخدام افيزات بلاستيك ومقيد باستخدام حبل " ، وبسؤاله تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بتقييده وسرقة المضبوطات كرهاً عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.