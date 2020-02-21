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جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:42 م
جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى تهريب كمية من النقد الأجنبى
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية في القاهرة برئاسة شريف حبيب، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنه 2003 وقانون الجمارك 66 لسنه 63 وقانون الاستيراد 118 لسنه 1975.
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس برئاسه سلوى محمد مدير الجمرك، فبناءً على إخباريه مشتركة من الجمرك ووحدة المباحث بالاشتباه فى مشمول البوليصة رقم ٣٩٠٣٣٦٠٣٧٠٣٦ الواردة من أمريكا بوزن 1.2 .
 
وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد سعيد مأمور الحركة وياسر أحمد رئيس قسم التعريفة وتامر فاروق مدير إدارة الحركه تحت رئاسه محمد فتحي محمد رئيس الوردية لفتح الطرد حيث تبين وجود 200 ورقة نقدية فئة 100 دولار بإجمالى 20 ألف دولار أمريكى والكتاب داخل الطرد .
 
قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات .
 
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وكان رجال جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تمكن من ضبط 13 محاولة تهريب لكمية من المواد المخدرة والعملات والقطع الأثرية، داخل طرود قادمة من أمريكا وإنجلترا.

واشتبه رجال الجمارك، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد المصرى، فى محتويات بوليصة الشحن رقم 169972958 وهى عبارة عن أمتعة شخصية واردة من أمريكا باسم ع . ط، وبالتفتيش الدقيق لمحتويات الطرد تبين 38 جراما من مادة عجينة الماريجوانا المخدرة مخفاة داخل رول تنظيف ملابس.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عل الطرود المصدرة عبر إحدى الشركات العالمية تم الاشتباه فى أثرية محتويات الطردين ارقام 169972958 و 5371526871 والمصدرين إلى أمريكا وإنجلترا والمشمول طبقا للمستندات عباره عن أمتعة شخصية حيث تبين الطرد الأول عبارة عن مسرجة من الفخار بطول 11سم وبعرض 5 سم والطرد الثانى عبارة عدد من العملات الأثرية بها صور للملك الإسكندر الأكبر والملك فليب الثانى.

 
 
 
 

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