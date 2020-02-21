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تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:25 م
تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر البنك التجارى الدولى، صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، للأسبوع الثانى على التوالى، بحجم تداول 7.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 627.6 مليون جنيه، تلاه "بنك كريدى أجريكول مصر" بحجم تداول بلغ 4.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 199.9 مليون جنيه.
 
وجاء فى المركز الثالث "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 11.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 180.4 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 8.3 مليون ورقة وبقيمة تداول 163.3 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 8.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 108.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 10.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 102 مليون جنيه، ثم "الصناعات الغذائية العربية-دومتى" بحجم تداول 12.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 101.2 مليون جنيه، ثم "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول 7.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 78 مليون جنيه، وفى التاسع "حديد عز" بحجم تداول 8.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 71.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو" بحجم تداول بلغ 972.8 ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 71.3 مليون جنيه.
 
وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.9 مليار جنيه إلى 387 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2091.1 مليار جنيه إلى 208.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 602 مليار جنيه إلى 595.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.
 

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