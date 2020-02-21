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بعد تداول الواقعة على الفيس بوك.. ضبط بلطجى تعدى على طالب بالأسكندرية

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:31 ص
بعد تداول الواقعة على الفيس بوك.. ضبط بلطجى تعدى على طالب بالأسكندرية حبس - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداولت مجموعة من الصور بأحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " لشخص مصاب بجروح قطعية ومدون أعلاها (إتفرج يا سلام أتباع عبده موتة والألمانى والأسطورة سيطروا على شوارع مصر – نداء إلى السيد وزير الداخلية حق مصطفى لازم يرجع وإن كل ذنبه أنه قال الحق ) .
 
 
وورد بلاغ  لقسم شرطة أول المنتزه من مستشفى شرق مدينة الإسكندرية بإصابة أحد الطلاب بجروح قطعية وإتهامه لأحد العاطلين (له معلومات جنائية ) بإحداث إصابته ، وذلك عقب سؤال العاطل للمجنى عليه (الطالب) .. عن مكان تواجد أحد الأشخاص (على خلاف مع العاطل) ، وإبلاغ الطالب للعاطل بعدم معرفته بمكان هذا الشخص .. الأمر الذى أدى بالعاطل لإحداث إصابة الطالب بسلاح أبيض .. وتم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .
 
 
 

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