بعد تداول الواقعة على الفيس بوك.. ضبط بلطجى تعدى على طالب بالأسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

تداولت مجموعة من الصور بأحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " لشخص مصاب بجروح قطعية ومدون أعلاها (إتفرج يا سلام أتباع عبده موتة والألمانى والأسطورة سيطروا على شوارع مصر – نداء إلى السيد وزير الداخلية حق مصطفى لازم يرجع وإن كل ذنبه أنه قال الحق ) .

وورد بلاغ لقسم شرطة أول المنتزه من مستشفى شرق مدينة الإسكندرية بإصابة أحد الطلاب بجروح قطعية وإتهامه لأحد العاطلين (له معلومات جنائية ) بإحداث إصابته ، وذلك عقب سؤال العاطل للمجنى عليه (الطالب) .. عن مكان تواجد أحد الأشخاص (على خلاف مع العاطل) ، وإبلاغ الطالب للعاطل بعدم معرفته بمكان هذا الشخص .. الأمر الذى أدى بالعاطل لإحداث إصابة الطالب بسلاح أبيض .. وتم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .