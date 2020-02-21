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بالأرقام.. ننشر نتائج منافسات اليوم الأول لسبقات الهجن بشرم الشيخ

الجمعة، 21 فبراير 2020 06:30 م
بالأرقام.. ننشر نتائج منافسات اليوم الأول لسبقات الهجن بشرم الشيخ منافسات اليوم الأول لسبقات الهجن بشرم الشيخ
شرم الشيخ - محمد حسين

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أعلنت لجنة تحكيم مهرجان شرم الشيخ التنشيطى الرابع للهجن نتائج الـ17 شوط التى جرت فى اول يوم لانطلاقة السباق .

وتضمنت النتاائج خلال الفترة الصباحية فى الشوط الأول، نوع مفاريد ابكار، لمسافة 1200 متر فاز يحيى إبراهيم يرعى ترابين من الإسماعيلية وحققت الفوز "عميشه"، والشوط الثانى مفاريد قعدان لمسافة 1200، فاز نصار سالم عيد احيوات من الإسماعيلية، وحقق الفوز "الطائر".

والشوط الثالث مفاريد ابكار 1200 متر، فاز بالشوط سالم عطية راضى احيوات من سيناء وحققت الفوز "العشبية ".

والشوط الرابع مفاريد قعدان لمسافة 1200 فاز بالشوط محمود عليقات من الطور وحقق الفوز "لطام".

والشوط الخامس لبان ابكار لمسافة 2 كيلو، فاز بالشوط محمد سلامة احويطات من السويس، وحققت الفوز "تبوك ".

والشوط السادس لبان قعدان، لمسافة 2 كيلو فاز به عبد العزيز سليمان الزميلى من الطور وحقق الفوز "شعيلان ".

والشوط السابع لبان بكار لمسافة 2 كيلو، فاز به محمد سلامة أبو الشيخ من السويس وحققت الفوز "تبوك ".

والشوط الثامن، لبان قعدان لمسافة 2 كيلو، فاز به سويلم مسلم ترابين من سيناء، وحقق الفوز "ضبعان".

والشوط التاسع لبان ابكار لمسافة 2 كيلو، فاز به سليم سلامه سويلم احيوات، وحققت الفوز   "فزعه".

والشوط العاشر لبان قعدان لمسافة 2 كيلو فاز به نصار سالم عيد من وسط سيناء وحقق الفوز "الذيب".

والشوط الحادى عشر لبان قعدان 2 كيلو فاز به سلامه ابو الشيخ من السويس وحقق الفوز" شاهين".

وفى اشواط الفترة المسائية المخصصة للهجن العباديات الغير أصيلة  وهى الهجن سودانية الأصل فى الشوط الثانى عشر عباديات مفاريد لمسافة 2 كيلو فاز به نصار نويجع مزينه وحقق الفوز " بها".

الشوط الثالث عشر، عباديات أول صريمة مختلط لمسافة 4 كيلو مترات فاز به سليمان سعد عطية وحقق الفوز " الذخيره" ، والشوط الرابع عشر عباديات ثانى صريمة لمسافة 4 كيلو فاز بالشوط نصار سالم احيوات وحقق الفوز " الشاهين"، والشوط الخامس عشر عباديات ثانى صريمة لمسافة 4 كيلو حقق الفوز سيد الزميلى العليقات  وحقق الفوز " درع الجنوب "

وشوط المحافظات رقم 16 للهجن مختلط لمسافة 4 كيلو وحقق الفوزمحمد احمد من محافظة الوادى الجديد وحقق الفوز " الظبى".

والشوط ال17، عباديات لمسافة 6 كيلو فاز به فرج عميره ترابين ، وحقق الفوز " البرق".

ضمت لجنة التحكيم خضر إجرابيع رئيسا، والأعضاء: سارى مسلم عليان، الدكتور مهدى سالم سليمان، وعمر محمد سلمى.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

منافسات اليوم الأول لسبقات الهجن بشرم الشيخ (1)
 
منافسات اليوم الأول لسبقات الهجن بشرم الشيخ (2)
 
منافسات اليوم الأول لسبقات الهجن بشرم الشيخ (3)
 
منافسات اليوم الأول لسبقات الهجن بشرم الشيخ (4)
 
منافسات اليوم الأول لسبقات الهجن بشرم الشيخ (5)
 
منافسات اليوم الأول لسبقات الهجن بشرم الشيخ (6)
 
منافسات اليوم الأول لسبقات الهجن بشرم الشيخ (7)

 


سيناء

الهحن

سباقات الهجن

اتحاد الهجن

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