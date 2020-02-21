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انفوجراف ..230 مليون جنيه لرصف الطرق بأحياء ومدن الجيزة

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:00 ص
انفوجراف ..230 مليون جنيه لرصف الطرق بأحياء ومدن الجيزة 230 مليون جنيه لرصف الطرق بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت محافظة الجيزة انفوجراف يوضح خطط الرصف الجارى تنفيذها بالأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، بإجمالى 230 مليون جنيه، حيث تم تخصيص 15 مليونا لحى شمال الجيزة، و15 مليونا لحى بولاق الدكرور، و15 مليونا لحى العمرانية، و14 مليونا لحى الوراق، و13 مليونا لحى جنوب الجيزة، و13 مليونا لحى الهرم، و7 مليون لحى الدقى، و7 ملايين لحى العجوزة  .
 
كما تم تخصيص 16 مليون جنيه لمركز ومدينة منشأة القناطر، و14 مليونا لمركز ومدينة أوسيم، و14 مليونا لمركز ومدينة أبو النمرس، و14 مليونا لمركز ومدينة البدرشين، و13 مليونا لمركز ومدينة العياط، و13 مليونا لمركز ومدينة الصف، و12 مليونا لمدينة كرداسة، و12 مليونا لمركز ومدينة أطفيح، و12 مليونا لمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى، و11 مليونا لمدينة الحوامدية .
 
230مليون جنيه لرصف الطرق بالجيزة
230مليون جنيه لرصف الطرق بالجيزة
 
وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن تخصيص 6.5 مليون لمديرية الطرق والنقل، و5,6 مليون جنيه لمديرية الإسكان، و6 ملايين للإدارة العامة لمرور الجيزة، و8 ملايين للحماية المدنية ، حيث بلغت ميزانية الخطة الاستثمارية لهذا العام 375 مليون جنيه لإتمام مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020 للنهوض بمستوى الطرق والإنارة وبرامج تحسين البيئة بكافة الأحياء والمراكز والمدن والقرى التابعة لها .
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تخصيص 131 مليون جنيه للمشروعات بالمراكز والمدن ولدعم القرى الأكثر احتياجاً، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالاهتمام بالمناطق الشعبية والريفية الأكثر احتياجاً لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
 
وأوضح محافظ الجيزة، تخصيص 119 مليون لمدينة الجيزة والأحياء بالمحافظة، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة ومد وتدعيم شبكات كهرباء ومعدات نظافة وإنارة، وتدعيم احتياجات وحدات محلية للنهوض بالبنية الأساسية .
 
ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الجيدة لتنفيذ مشروعات الخطة لتنفيذها طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد .
 
 
 

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