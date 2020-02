انفجار صهريج لوقود الطائرات فى ولاية إنديانا الأمريكية.. فيديو

انفجر صهريج يحمل وقود للطائرات، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد انزلاقه على طريق سريع فى مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، فيما أظهرت لقطات فيديو لحظة وقوع الانفجار.

HIGHWAY INFERNO: A tanker truck carrying jet fuel exploded after overturning on an interstate ramp in Indianapolis. Police say good Samaritans helped rescue the driver, who has been taken to the hospital. https://t.co/IvSi4K2UcN pic.twitter.com/IE9ivkcf6F

ووفقا لـ"الحرة"، قالت شرطة المدينة إن بعض فاعلى الخير من المارة أنقذوا سائق الصهريج، وجرى نقله إلى المستشفى، فيما قال المحققون إن السائق فقد السيطرة على المركبة، أثناء اجتيازه أحد المخارج ما أدى لاصطدامها بأحد الجدران وانقلابها قبل أن تنفجر، حيث كان الصهريج محملا بنحو أربعة آلاف جالون من وقود الطائرات.

ودعت الشرطة فى الولاية، السائقين إلى تجنب استخدام الطريق السريع الذى وقع فيه الحادث، حيث إن عمليات التنظيف ستطلب وقتا طويلا.

The driver of the semi was pulled out by a Good Samaritan. He is being transported to the hospital now



This will be a very extended clean-up and will affect rush hour traffic. Seek alternate routes @IFD_NEWS is in scene handling the fire now pic.twitter.com/aSj3QpEFG3