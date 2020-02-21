سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انفجار صهريج لوقود الطائرات فى ولاية إنديانا الأمريكية.. فيديو

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:31 م
انفجار صهريج لوقود الطائرات فى ولاية إنديانا الأمريكية.. فيديو حريق صهريج الوقود
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انفجر صهريج يحمل وقود للطائرات، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد انزلاقه على طريق سريع فى مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، فيما أظهرت لقطات فيديو لحظة وقوع الانفجار.

 

ووفقا لـ"الحرة"، قالت شرطة المدينة إن بعض فاعلى الخير من المارة أنقذوا سائق الصهريج، وجرى نقله إلى المستشفى، فيما قال المحققون إن السائق فقد السيطرة على المركبة، أثناء اجتيازه أحد المخارج ما أدى لاصطدامها بأحد الجدران وانقلابها قبل أن تنفجر، حيث كان الصهريج محملا بنحو أربعة آلاف جالون من وقود الطائرات.

ودعت الشرطة فى الولاية، السائقين إلى تجنب استخدام الطريق السريع الذى وقع فيه الحادث، حيث إن عمليات التنظيف ستطلب وقتا طويلا.

من ناحية أخرى، قال مسئولون إن رجل إطفاء توفى فى حريق نشب بمكتبة فى وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضى، وذكرت إدارة المطافئ بمقاطعة تولارى أن رجل إطفاء آخر لا يزال مفقودا فيما تكافح الفرق لاحتواء ألسنة اللهب المندلعة بالمبنى الذى يقع فى بورترفيل ويعود تاريخ إنشائه للخمسينيات، وقالت متحدثة باسم المطافئ إن المكتبة لا تحتوى على نظام رش لإخماد الحرائق.

يذكر أن 6 أشخاص على متن حافلة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعرضوا لإطلاق نار، فيما تم احتجاز مشتبه به، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت شبكة "سى بى إس" الأمريكية، نقلا عن الشرطة، أن "6 أشخاص على متن حافلة تعرضوا لإطلاق نار فى منطقة جريبفاين بولاية كاليفورنيا"، موضحة أن "مشتبها به رهن الاعتقال ولم تتضح دوافعه بعد".

وقالت الشرطة إن إطلاق النار جرى على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.

ولفت المتحدث باسم الشرطة، ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة.

 

 

 


امريكا

صهريج وقود

انفجار صهريج وقود

ولاية انديانا

الشرطة الامريكية

وقود الطائرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة