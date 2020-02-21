انفجار صهريج لوقود الطائرات فى ولاية إنديانا الأمريكية.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

انفجر صهريج يحمل وقود للطائرات، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد انزلاقه على طريق سريع فى مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، فيما أظهرت لقطات فيديو لحظة وقوع الانفجار.

HIGHWAY INFERNO: A tanker truck carrying jet fuel exploded after overturning on an interstate ramp in Indianapolis.



Police say good Samaritans helped rescue the driver, who has been taken to the hospital. https://t.co/IvSi4K2UcN pic.twitter.com/IE9ivkcf6F — ABC News (@ABC) February 21, 2020

ووفقا لـ"الحرة"، قالت شرطة المدينة إن بعض فاعلى الخير من المارة أنقذوا سائق الصهريج، وجرى نقله إلى المستشفى، فيما قال المحققون إن السائق فقد السيطرة على المركبة، أثناء اجتيازه أحد المخارج ما أدى لاصطدامها بأحد الجدران وانقلابها قبل أن تنفجر، حيث كان الصهريج محملا بنحو أربعة آلاف جالون من وقود الطائرات.

ودعت الشرطة فى الولاية، السائقين إلى تجنب استخدام الطريق السريع الذى وقع فيه الحادث، حيث إن عمليات التنظيف ستطلب وقتا طويلا.

The driver of the semi was pulled out by a Good Samaritan. He is being transported to the hospital now



This will be a very extended clean-up and will affect rush hour traffic. Seek alternate routes @IFD_NEWS is in scene handling the fire now pic.twitter.com/aSj3QpEFG3 — Sgt. John Perrine (@ISPIndianapolis) February 20, 2020

من ناحية أخرى، قال مسئولون إن رجل إطفاء توفى فى حريق نشب بمكتبة فى وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضى، وذكرت إدارة المطافئ بمقاطعة تولارى أن رجل إطفاء آخر لا يزال مفقودا فيما تكافح الفرق لاحتواء ألسنة اللهب المندلعة بالمبنى الذى يقع فى بورترفيل ويعود تاريخ إنشائه للخمسينيات، وقالت متحدثة باسم المطافئ إن المكتبة لا تحتوى على نظام رش لإخماد الحرائق.

يذكر أن 6 أشخاص على متن حافلة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعرضوا لإطلاق نار، فيما تم احتجاز مشتبه به، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت شبكة "سى بى إس" الأمريكية، نقلا عن الشرطة، أن "6 أشخاص على متن حافلة تعرضوا لإطلاق نار فى منطقة جريبفاين بولاية كاليفورنيا"، موضحة أن "مشتبها به رهن الاعتقال ولم تتضح دوافعه بعد".

وقالت الشرطة إن إطلاق النار جرى على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.

ولفت المتحدث باسم الشرطة، ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة.