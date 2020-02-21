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انطلاق مشروع "شباب صناع" لتمكين 480 شابا وفتاة بـ 30 قرية في قنا والأقصر

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:23 م
انطلاق مشروع "شباب صناع" لتمكين 480 شابا وفتاة بـ 30 قرية في قنا والأقصر مبادرة شباب صناع
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، برعاية مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمود فاروق وكيل الوزارة، انطلاق مشروع "شباب صناع" فى محافظتي قنا والأقصر لتمكين 480 شابا وفتاة من خلال 30 قرية بالمحافظتين في 3 سنوات، وذلك بتعليمهم العديد من الحرف اليدوية وخاصة التي لها خلفية تاريخية لصعيد مصر، للمساهمة فى تطوير المهنة وإعادة إحيائها وكذلك تمكين الشباب والفتيات اقتصاديا في هذه الحرف.

 

ومن جانبها أوضحت ياسمين بادر مدير مركز تدريب الحرف، أن الهدف من مشروع "شباب صناع" الذى تنفذه جمعية "ريدك" الغير هادفة للربح، وتعمل على مشروعات التمكين الاقتصادي منذ سنوات بمحافظتي قنا والأقصر، وذلك من خلال منحة مقدمة من "هيئة درورس السويسرية" تحت رعاية شوقي أمين رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور محمود عبود مدير المشروع، للعمل على تمكين الشباب والفتيات بجنوب الصعيد ليصل عدد المستفيدين إلى 480 شاب وفتاة من داخل 30 قرية، حيث قامت الجمعية بعمل مسح شامل وإعداد تقرير عن هذه القري، لافتةً إلى أنه سيتم تمكينهم من خلال تعليمهم حرف وصناعات يدوية لها تاريخها بصعيد مصر لإحياء وتطوير هذه الحرف وذلك في فترة لمدة 3 سنوات.

 

وأشارت ياسمين بادر – حسب بيان صحفى - أن المشروع يستهدف الشباب من سن 25 وحتى 45 عاماً وذلك في خمس حرف "خشب السرسوع والفركه والخياطة والسرفلة والتطريز"، وذلك بتعليمهم من خلال برامج علمية ومنهجية مبتكرة لرفع مستوى معيشتهم من خلال تمكينهم الإقتصادى وتعليمهم حرفة لتنمية مستدامة.

 

وكانت قد اختتمت بمحافظة الأقصر، فعاليات "معرض ديارنا" للأسر المنتجة المقام بساحة ميدان أبو الحجاج الأقصري وسط المدينة، والذي استمر قرابة الشهر بعد افتتاحه بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والذى أقيم بمشاركة 40 عارض بـ40 باكية يمثلون محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم وسيناء وأسيوط والأقصر وقنا وأسوان والوادى الجديد، والذى يضم منتجات مصرية متنوعة تخدم المجتمع وتقدم بأسعار منافسة تماماً لكافة أطياف الشعب الأقصرى.

 

 


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