اللقطات الأولى من موقع حادث خروج قطار عن مساره فى أستراليا

عرضت شبكة ABC News الأمريكية، منذ قليل، لقطات جوية لأثار خروج القطار عن القضبان مدينة ملبورن خارج أستراليا، وأظهرت اللقطات وجود سيارات الإسعاف والشرطة بجانب القطار وفرق البحث عن أسباب وقوع الحادث، وقالت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة إن اثنين قتلا وأصيب 12 عندما خرج قطار أسترالي عابر للولايات عن مساره على مشارف ملبورن الليلة الماضية وخرج القطار، الذي انطلق من سيدنى، عن القضبان قرب بلدة والان التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن ملبورن.

Aerial footage shows aftermath of train derailment outside Melbourne, Australia, in which two people were killed and 11 suffered minor injuries. https://t.co/yR7J2t4Bp2 pic.twitter.com/kRrQDmXuWX