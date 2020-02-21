اللقطات الأولى من موقع حادث خروج قطار عن مساره فى أستراليا

كتب محمد شعلان

عرضت شبكة ABC News الأمريكية، منذ قليل، لقطات جوية لأثار خروج القطار عن القضبان مدينة ملبورن خارج أستراليا، وأظهرت اللقطات وجود سيارات الإسعاف والشرطة بجانب القطار وفرق البحث عن أسباب وقوع الحادث، وقالت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة إن اثنين قتلا وأصيب 12 عندما خرج قطار أسترالي عابر للولايات عن مساره على مشارف ملبورن الليلة الماضية وخرج القطار، الذي انطلق من سيدنى، عن القضبان قرب بلدة والان التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن ملبورن.

Aerial footage shows aftermath of train derailment outside Melbourne, Australia, in which two people were killed and 11 suffered minor injuries. https://t.co/yR7J2t4Bp2 pic.twitter.com/kRrQDmXuWX — ABC News (@ABC) February 21, 2020

وكانت قد بثت وسائل إعلام محلية صورا تظهر العديد من عربات القطار وقد خرجت عن المسار بينما انقلبت القاطرة نفسها على جانبها، وذكرت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "يُعتقد أن القطار الذي كان في طريقه من سيدني إلى ملبورن خرج عن المسار قرب طريق هيوم السريع قبل الساعة الثامنة مساء بقليل".

وأكدت خدمة الإسعاف في فيكتوريا أن أحد المصابين نقل جوا إلى مستشفى في ملبورن بينما نقل أربعة آخرون حالتهم مستقرة إلى مستشفى ثان.

وقالت سلطات النقل في ولاية نيو ساوث ويلز إن القطار كان يقل نحو 160 راكبا.

يذكر أنه قد لقى 4 أشخاص مصرعهم اثر اصطدام طائرتين صغيرتين الأربعاء، وتحطمهما فى جنوب شرق أستراليا، وذكرت شبكة "ايه بى ى نيوز" الأمريكية أنه لم يتم بعد الكشف عن هوية الضحايا، إلا أن اللقطات الجوية التي بثتها وسائل الإعلام المحلية أظهرت حطام طائرتين صغيرتين فى المناطق العشبية بجنوب شرق البلاد.

من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، وتم إخطار هيئة سلامة الطيران المدني والمكتب الأسترالي لسلامة النقل بالحادث.