سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى يطلب التأكد من سلامة الوافدين بعد اكتشاف أول إصابة بكورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:40 م
الرئيس اللبنانى يطلب التأكد من سلامة الوافدين بعد اكتشاف أول إصابة بكورونا ميشال عون الرئيس اللبنانى
بيروت أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) للتأكد من سلامة الوافدين إلى لبنان، وذلك بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل الأراضى اللبنانية.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – فى بيان لها مساء اليوم – أن عون أجرى اتصالا مع وزير الصحة حمد حسن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بظهور إصابة بالكورونا لدى إحدى السيدات اللبنانيات القادمات من إيران، والتدابير التى اتُخذت فى شان التعامل مع حالتها الصحية.

وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن وزير الصحة أكد لرئيس الجمهورية أن حالة الإصابة التى تم رصدها، هى قيد المتابعة وفقا للمعايير الصحية العالمية المعتمدة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية فى وقت سابق من اليوم، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية إلى جانب حالتى اشتباه، مشيرة إلى أن جرى عزل الحالة المصابة فى غرفة حجر صحى مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريرى الجامعي.

 


الرئيس اللبناني

لبنان

أخبار لبنان

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موديز تخفض تصنيف لبنان إلى ‭CA‬ وتغير النظرة المستقبلية لمستقرة‬

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:00 م

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:41 م

احتجاجات أمام البنك المركزى فى لبنان واشتباكات بين أنصار الوطنى الحر والاشتراكى

الخميس، 20 فبراير 2020 08:13 م

الأونروا تعلن عن انخفاض أعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا فى لبنان

الخميس، 20 فبراير 2020 12:47 م

خبراء صندوق النقد يلتقون رئيس وزراء لبنان لبحث طرق مواجهة الأزمة الاقتصادية

الخميس، 20 فبراير 2020 09:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة