الحكم على روجر ستون مستشار ترامب بالسجن 3 سنوات لإدانته بالكذب

واشنطن (رويترز)

أصدرت قاضية اتحادية حكما الخميس، بحق روجر ستون، مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفترة طويلة، بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر لإدانته باتهامات تشمل الكذب على نواب كانوا يحققون فى مزاعم التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية فى 2016.

وجاء حكم القاضية إيمى برمان جاكسون بعد أن طلب محامى ستون عدم الحكم على موكله بأى فترة فى السجن فى قضية أثارت غضب ترامب. وقالت القاضية خلال جلسة النطق بالحكم التى استمرت ساعات إن النهج العدائى لستون وكذبه يشكلان "تهديدا لديمقراطيتنا".

وأضافت جاكسون "لم تتم مقاضاته، كما شكى البعض، لأنه دافع عن الرئيس. لقد تمت مقاضاته لأنه تستر على الرئيس".

وقالت القاضية إن مذكرة الادعاء الأصلية فى القضية التى طالبت بسجن المتهم لما يتراوح بين سبع وتسع سنوات، وعدلتها وزارة العدل فيما بعد شكوى علنية من ترامب، كانت شاملة ومدققة لكنها قالت إن مثل هذا الحكم "لم يكن ضروريا" فى قضية ستون.

وأحجم ستون عن الإدلاء بأى تعليقات خلال جلسة النطق بالحكم. ولا يزال هناك طلب من ستون لإعادة المحاكمة لم يتم البت فيه بعد.

وأشارت القاضية جاكسون إنها لن تتساهل فى إرشادات الحكم الصارمة التى تنطبق على من يدانون بالتأثير على الشهود وعرقلة العدالة وهما تهمتان من بين سبعة أدين بهم ستون فى نوفمبر.