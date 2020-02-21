البرلمان يحسم مصير 8 قوانين مهمة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تعديلات على قوانين السجون والبناء وتنظيم الفتاوى وحسم قانون حماية البيانات الشخصية.. البرلمان يحسم مصير 8 قوانين مهمة.. مجلس النواب يوافق على تشريعات مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية والمنازعات الضريبية.. مواجهة وزيرة البيئة بـ 12 طلب إحاطة حول التلوث.. ولجنة الطاقة تناقش آثار زيادة أسعار دخول المحميات.

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