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خالد صلاح
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البرلمان يحسم مصير 8 قوانين مهمة.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:31 م
البرلمان يحسم مصير 8 قوانين مهمة.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تعديلات على قوانين السجون والبناء وتنظيم الفتاوى وحسم قانون حماية البيانات الشخصية.. البرلمان يحسم مصير 8 قوانين مهمة.. مجلس النواب يوافق على تشريعات مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية والمنازعات الضريبية.. مواجهة وزيرة البيئة بـ 12 طلب إحاطة حول التلوث.. ولجنة الطاقة تناقش آثار زيادة أسعار دخول المحميات.

 

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ـ تعديلات على قوانين السجون والبناء وتنظيم الفتاوى وحسم قانون حماية البيانات الشخصية.. البرلمان يحسم مصير 8 قوانين مهمة.. مجلس النواب يوافق على تشريعات مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية والمنازعات الضريبية.. مواجهة وزيرة البيئة ب 12 طلب إحاطة حول التلوث.. ولجنة الطاقة تناقش آثار زيادة أسعار دخول المحميات

 

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كورونا

مجلس النواب

البرلمان

التامين الصحى الشامل

الامم المتحدة

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