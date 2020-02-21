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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:29 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، وزارة الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية.

1
 

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

2
 

التعليم توضح حقيقة فتح باب التطوع لإلغاء مسابقة التعاقد للمعلمين المؤقتين

3
 

الصحة العالمية: قلقون من انتشار فيروس كورونا في إيران وكوريا الجنوبية

4
 

الداخلية تكشف تاجري مخدرات في كفر الشيخ غسلا 25 مليون جنيه في العقارات

5
 

الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

6
 

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 705 للجرام

7
 

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

8
 

طقس الغد بارد وأمطار متفرقة.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

9
 

منتخب مصر للشباب يتعادل مع السعودية 2/2 فى كأس العرب

10
 

جماهير الزمالك تستقبل لاعبى الفريق فى مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر

 


جماهير الزمالك

مطار القاهرة

الزمالك

الاهلى

الاهلى والزمالك

اسعار الذهب

الارصاد

كورونا

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