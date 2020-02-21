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إصابة 21 شخصا بعد تناولهم وجبة فاسدة بعد صلاة الجمعة بأسوان

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:38 م
إصابة 21 شخصا بعد تناولهم وجبة فاسدة بعد صلاة الجمعة بأسوان إسعاف -ارشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم، الجمعة، 21 حالة تسمم غذائى تظهرهم عليهم أعراض قيئ وإسهال وترجيع بعد تناولهم وجبة فاسدة تم توزيعها عليهم عقب صلاة الجمعة بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.

وكان اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد محمد ممدوح مأمور مركز شرطة اسوان، يفيد بنقل 21 شخصا يقيمون بمنطقة زرزارة بمدينة أسوان إلى مستشفى الحميات، عقب تعرضهم لاستباه تسمم جماعى، لتناولهم وجبة غذائية مطهية اليوم، وانتقل على الفور قيادات الأمن والصحة إلى المستشفى، لمتابعة الحالة الصحية للحالات.

وصرح مصدر صحى مسئول، بأن هؤلاء الأشخاص تناولوا وجبة غذائية مطهية، تم توزيعها لهم من خلال أهل الخير، حيث ظهرت عليهم أعراض قيئ واسهال والألم فى المعدة وارتفاع درجات الحرارة، مما استدعى احتجاز 21 حالة من بينهم فى قسم العزل بالمستشفى، فيما تم علاج 23 حالة بقسم الاستقبال وتحسنت حالتهم الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

وفى سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتعاون مع شرطة المرافق وقوات مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، وعلى مدار 3 أيام، حملات متواصلة لإزالة التعديات بنطاق حى جنوب ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة حيث تم إزالة 61 حالة تعدى بإجمالى مساحة 35 ألف و765 م2 منها 13 تنفيذ قرار إزالة، بجانب 45 حالة إزالة فورية.

صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أكد على أنه فى نفس الوقت تم بنطاق حى غرب تنفيذ عدد 2 قرار إزالة تندة مخالف وغلق وتشميع، علاوة على إزالة كشك بجوار عمارات النادي على مساحة 21 م2، موضحاً بأنه شارك فى جهود حملات إزالة التعديات قوات من مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير الأمن ، فيما شاركت قوات شرطة المرافق فى إزالة الإشغالات ومخالفات التنظيم بقيادة المقدم عاطف عبدالله.


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