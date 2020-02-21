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إحالة 47 موظفا للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل خلال حملات بإسنا فى الأقصر

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:27 م
إحالة 47 موظفا للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل خلال حملات بإسنا فى الأقصر إحالة 47 موظفا للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل خلال حملات بإسنا فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال الأجهزة التنفيذية بإدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال المرور والمتابعة على أقسام ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا والإدارات الخارجية، وذلك لمتابعة حسن سير العمل ومدى تطبيق اللوائح والقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، بناء على تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا لمتابعة الانضباط الإداري داخل المصالح الحكومية، ومدى انتظام العمل في جميع القطاعات الخدمية التي تخدم المواطن.

 

وأسفرت الجولة عن إحالة 21 موظفاً للتحقيق منهم 18 غياب بدون سند من القانون، و3 موظفين ترك عمل بدون سند من القانون، ومن جانبه شدد سليمان على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز ومدى الالتزام بتقديم خدماتها للمواطنين، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام، يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذا التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

وكان قد قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، يوم الإثنين الماضى، جولة للمرور على عدد من المصالح والخدمات الحكومية، في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من أبرزها متابعة أعمال تطوير وتوسعة الوحدة الصحية بالقرية والجاري الآن العمل بها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ووجه سليمان الشكر للقائمين على العمل ودعمه في تذليل أي عقبات تواجه العمل.

 

واستكمل رئيس مدينة إسنا، جولته للمرور على المصالح الخدمية لمتابعة انضباط العمل، وخلال الجولة تم المرور على الوحدة المحلية بأصفون، وأسفرت الجولة عن إحالة 26 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط في العمل وتركهم العمل بدون سند من القانون، كما تم التشديد على الاهتمام بمستوى النظافة والطرق العامة والداخلية، وأكد محمد سيد سليمان، على أنه سوف يقوم بالمتابعة اليومية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز وقياس مدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين، مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام، مشدداً على أنه من يخفق في عمله سوف يتم تنصيب من يقوم بالعمل على أكمل وجه.

 

 


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