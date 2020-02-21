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إحالة المتهمين بقتل "عربي" داخل شقته في النزهة للمحاكمة الجنائية

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:24 م
إحالة المتهمين بقتل "عربي" داخل شقته في النزهة للمحاكمة الجنائية محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، احالة عاطلين للمحاكمة، لاتهامهما بقتل شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل شقة مستأجرة بمنطقة النزهة بقصد سرقته.

وكان المتهمين بارتكاب جريمة القتل، اعترفا أانهم خططا لسرقة المجني علية فقط، وأنهم لم يكن في مخططهما قتل المجنى هليه نهائيا، مضيفين أنهما أثناء قيامهما سرقتهما للشقة التي يقطنها الضحية، قررا التخلص منه حتى لا يقوم بالإبلاغ عنهم ويفتضح أمرهم.

وكانت تحقيقات النيابة، كشفت أن المتهمين تعرفا على المجني عليه عبر الإنترنت وتوجها إليه بقصد تخديره وسرقته، وسدد أحدهما إليه عدة طعنات أودت بحياته ثم سرقاه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغًا بالعثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل شقة مستأجرة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة مسجاة بحجرة النوم بكامل ملابسه، وبها جروح طعنية متفرقة بمنطقة الصدر والبطن، ووجود آثار خنق حول الرقبة، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود متعلقات المجني عليه الشخصية.

وكشفت التحريات أن المجني عليه حضر للبلاد واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى، وأنه أبلغ المكتب الذى أجر له الشقة باعتزامه المغادرة، ودلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين يقيمان بمحافظة الفيوم.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتعرفهما على المجني عليه عن طريق الإنترنت واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة، وحاولا تخديره عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى دولته، إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره فافتعلا مشاجرة معه وشل المتهم الثاني حركته عن طريق خنقه بملاءة سرير، وسدد المتهم الأول له عدة طعنات مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين" مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ثم سرقا متعلقاته، وتخلصا من الملابس التي يرتديها المتهمان وقت حدوث الواقعة، والسكين المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائها في قطعة أرض بمنطقة السندباد بدائرة قسم النزهة.


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