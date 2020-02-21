إجلاء الدفعة الثانية من الماليزيين العالقين فى ووهان الصينية الثلاثاء المقبل

كوالالمبور أ ش أ

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الماليزى وان عزيزة وان إسماعيل، اليوم الجمعة، أن عملية إجلاء الدفعة الثانية المكونة من 75 مواطنًا ماليزيًا من مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل باستخدام طائرة خاصة تابعة لشركة إيرآسيا.

وقالت عزيزة وان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، "إن وزارة الخارجية الماليزية بصدد التعاون مع وكالة إدارة الكوارث الوطنية وشركة طيران إيرآسيا فى تنسيق المهمة الثانية"، مشيرة إلى أن العملية الثانية ستدار تماما مثل العملية الأولى.

يشار إلى أن هناك 75 ماليزيا من العالقين فى مدينة ووهان الصينية منذ تفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بالصين.

وقد أكد أحد خبراء الأمراض المعدية بالصين أن الفيروس، المعروف باسم COVID-19 ، قد ينتشر عن طريق الأطباء والممرضين الذين يعملون فوق طاقتهم، باستخدام نفس القفازات والأقنعة، لعلاج عدة مرضى بدلاً من التخلص منه، خاصة في المستشفيات المزدحمة التي يعاني فيها العاملون الطبيون من نقص في الإمدادات.

وهذا قد يفسر دور البراز فى انتشار فيروس كورونا الجديد بسرعة كبيرة ، لا سيما في أماكن الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا يصيب معظم الناس بعد السعال أو العطس من شخص مريض، وتواجد القطرات الحاملة للفيروسات في الهواء، والتي يستنشقها آخرون، إلا أن الباحثين الصينيين يقولون إنهم عثروا على جزيئات فيروسية حية في عينات براز للمصابين بالمرض ، مما يدل على أنه قد ينتشر عن طريق البراز عن طريق الفم.

في وقت سابق من هذا الشهر، وجدت دراسة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية وفقا لتقرير " الديلى ميل" أن 14 من أصل 138 مريضًا في مستشفى ووهان أصيبوا في البداية بالإسهال أو الغثيان، قبل ظهور أعراض فيروس كورونا النموذجي بعد يوم أو يومين، والأكثر من ذلك أن "المريض الصفري" في الولايات المتحدة تعرض لحركات الأمعاء رخوة لمدة يومين قبل اكتشاف فيروس كورونا في عينات البراز.