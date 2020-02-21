أخبار المحافظات اليوم.. وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بليلة "تعامد الشمس"

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بليلة "تعامد الشمس" أمام معبد أبوسمبل

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، الجمعة، فاعليات الاحتفال بليلة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل، والتى أحياها 400 فنان وفنانة يمثلون 23 فرقة فنون دولية ومحلية، منها 13 فرقة أجنبية وعربية و11 فرقة مصرية، وذلك بساحة معبد أبوسمبل جنوب مصر.

وتتجه أنظار العالم مع شروق شمس غد السبت، إلى أقصى جنوب مصر، حيث معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان، لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك الفرعونى رمسيس الثانى، وهى الظاهرة الفلكية النادرة التى سجلها المصريون القدماء بأبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام 22 فبراير / وأكتوبر.

وكانت انطلقت فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس يوم 16 فبراير وتستمر حتى غداً 22 فبراير، وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيرى كبير من أهالى المحافظة والتى افتتحت فاعليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثامنة بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعدد من التنفيذيين وقيادات محافظة أسوان.

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسجد العلى القدير بالقابوطى

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد، ظهر اليوم، بحضور اللواء مصطفي كامل، محافظ بورسعيد، الأسبق واللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الأسبق، والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من الأجهزة التنفيذية، وسكان منطقة القابوطي.

وعقب الافتتاح أدى وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهم، صلاة الجمعة مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد، وشارك أهالي المنطقة صلاة الجمعة وسط لفيف من الأجهزة الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خطبة الجمعة، والتي أتت بعنوان "السُنة النبوية الشريفة ومكانتها في التشريع"، طبقا للخطبة الموحدة التي عممتها الوزارة. ويقع المسجد على مساحة 900 متر مربع، ويسع لـ1000 مصلي، ويضم مصلى للسيدات، وجاري العمل في إنشاء دار مناسبات ملحقة به.

انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، من سلسلة سباقات الهجن، بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، وثانى سباق خلال هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، حيث حضر انطلاقة الأشواط ، عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ورؤساء اندية الهجن من كل محافظات مصر، وبدأت المنافسات بقوة للهجن من سن المفاريد من نوع الهجن المصرية الأصيلة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر. وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن كافة التجهيزات تمت وفى انتظار انطلاقة الأشواط رسميًا وعددها 30 شوطًا، مقسمة على مدار 3 أيّام تبدأ صباح اليوم الجمعة وتنتهى ظهر الأحد .وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

"مجنونة الفسح".. اتفقت مع أصدقائها على ادعاء اختطافها لطلب فدية 200 ألف جنيه

تقمصت الفيلم المصرى "جعلتني مجرما"، والذى جسده بطولة الفنان أحمد حلمي، وغادة عادل، وأدعت اختطافها وطلب فدية من والدها وهكذا فعلت ربة منزل فى محافظة قنا، حيث ادعت اختطافها لإجبار والدها على دفع فدية مالية.

المتهمة ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها، كشفت التحريات كشفت أنها من هواة السفر والخروج دائماً بصحبة أصدقائها الذين تعرفت عليهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشأت بينهم صداقة قوية دفعتها للسفر لهم والتردد عليهم دائماً لكنها قررت أن تحدث دراماً وتختلق واقعة خطفها بعد اتفاقها مع شخص على غير الحقيقة، وطلب فدية من أهلها قدرها 200 ألف جنيه، من والدها، وقالت إن الأسباب التى دفعتها لاختلاق الواقعة هو حبها للسفر والمرح.

وقالت المتهمة خلال اعترافاتها أمام اللواء محمد ضبش مدير المباحث الذى شكل فريق بحث بعد إخطار والدها بتلقى اتصال هاتفى من رقم غريب يدعى خطف نجلته، وتحدثها لوالدها قائلة:" أنا اتخطفت وتم تهديدى بالقتل، وطلب المتصل فدية مالية مقابل إطلاق سراحها".

ولم تمض 48 ساعة من واقعة تحرير المحضر، حتى تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن السيدة سافرت لعدة محافظات للقاء أصدقائها وتعرفت عليهم عن طريق فيس بوك، ثم اتصلت بأهلها وادعت اختطافها وطلبت منهم 200 ألف جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث وتبين أن ربة المنزل اعتادت على لقاء أصدقائها على الفيس بوك للسمر والفسحة معهم و تم تتبع خط سيرها حيث بدأت بلقاء صديقيها ببنى سويف ثم استقلت القطار حيث تعرفت على عامل وظلت معه فى مدينة العاشر من رمضان و اخيرا فى طريق العودة التقت مع "إمام س ح" سائق من سوهاج و فاقترح عليها ادعاء اختطافها و طلب فديه من اهلها و تمكنت اجهزة الامن من تحديد مكانها وضبطها فى منزل السائق بسوهاج واعترفت بتفاصيل رحلتها.

الحكومة ترد على شائعة فشل استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فشل استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، نتيجة لنقص الأطباء، تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت هيئة التأمين الصحى، أنه لا صحة لفشل استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، نتيجة لنقص الأطباء، أو لأى أسباب أخرى، مُشددةً على نجاح تطبيق المنظومة ببورسعيد، منذ إطلاقها، مع استمرارها فى تقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين، مشيرة إلى أن عدد الأطباء المنضمين للمنظومة ببورسعيد كافٍ تماماً لتغطية احتياجات المستفيدين من المنظومة بالمحافظة.

كما أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على الاشتراك في "التأمين الصحي الشامل" للاستفادة من الخدمات الطبية المتميزة التي توفرها،حيث تم تسجيل 573 ألف مواطن بما يعادل 174 ألف أسرة، كما بلغ عدد المرضى 302 ألف، منهم 198 ألفاً خضعوا للفحوصات الطبية، فضلاً عن إجراء 15 ألف و500 عملية جراحية، ومن المتوقع بنهاية هذا العام المالي أن يكون جميع سكان محافظة بورسعيد سجلوا بالمنظومة الجديدة، بجانب المحافظات التى ستنضم إليها خلال الفترة نفسها.