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أحمد الجار الله: كورونا إيران تصيب الشعب اللبناني بعد صواريخها

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:00 م
أحمد الجار الله: كورونا إيران تصيب الشعب اللبناني بعد صواريخها احمد الجار الله
كتب محمد شعلان

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عبر الكاتب الكويتي أحمد الجار الله، عن تضامنه مع الشعب اللبناني عقب ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان بعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية بشكل رسمي وصول حالة مصابة بالفيروس أمس إلى بيروت قادمة من إيران ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريري، وكتب على حسابه بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "لبنان يستقبل أول حاله كارونا نقلتها إلي لبنان سيده لبنانيه قادمه من قم الإيرانيه.. الآن بعد الصواريخ الايرانيه لحزب الله، كورونا إيرانيه للشعب اللبناني يبدوا أن إيران تسعي للتوطن في مدينه العرب لبنان.. الله يعين اللبنانيين ما أدري الرئيس عون هل يستطيع وقف الرحلات إلى مدينتي "قم وطهران".

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احمد الجار الله يعقب على ظهور كورونا فى لبنان

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان وجاي نقل الحالة المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وكانت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أعلنت اليوم الجمعة أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" ،حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه.

من جانبه أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الجمعة أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانغ ويونان وبلدية تشونجتشينج.

وأضافت اللجنة أن 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا، مشيرة إلى أن 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.


احمد الجار الله

لبنان

ايران

فيروس كورونا

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