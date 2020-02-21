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اقتحم آلاف المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقتى "أم القبا" و"البرج" فى الأغوار الشمالية، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلى وشرطته، وأفاد الناشط الحقوقى عارف دراغمة - فى تصريح لوكالة انباء الفلسطينية "وفا" بأن مئات الحافلات والمركبات أقلت نحو 4 آلاف مستوطن ومستوطنة، اقتحموا المنطقتين لأكثر من 4 ساعات، بحماية من جيش وشرطة الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التى يقتحم فيها المستوطنون المنطقتين بهذه الأعداد.

وأضاف: إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز تياسير الذى يربط بين طوباس والأغوار الشمالية من كلا الاتجاهين.



ولفت دراغمة إلى أن اقتحام المستوطنين يأتى من أجل تحفيز المستوطنين للاستيلاء على الاراضى الفلسطينية وضمها، مطالبا أبناء شعبنا بالتواجد الدائم فى الأغوار لحمايتها وإفشال مخططات الاحتلال.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عدوان المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين فى بلدة المغير شمال شرق رام الله، وإصابة عدد من رعاة الأغنام بكسور ورضوض بحماية جيش الاحتلال، وحملت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " الثلاثاء - إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ، وحكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم.