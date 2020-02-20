6 مواجهات نارية بين الأهلى والزمالك فى السوبر قبل موقعة الخميس.. فيديو

كتبت أسماء عمر

يتجدد اللقاء بين النادى الأهلى مع نظيره الزمالك مساء الخميس، فى صراع التتويج بالسوبر المصرى، بين المارد الأحمر بطل الدورى العام، والفارس الأبيض بطل كأس مصر، عن الموسم الماضى، وكان نادى الزمالك قد خسر السوبر الماضى أمام النادى الأهلى، وهو ما يشعل قمة القطبين فى اللقاء المرتقب.

الزمالك يدخل هذه المباراة تحت القيادة الفنية لباتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، منتشياً، بعدما حصد قبل أيام بطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا، أما الأهلى فهو الآخر منتشياً، بسلسلة الانتصارات المحلية التى حققها تحت قيادة الخواجة السويسرى رينية فايلر بـ 15 فوز متتالى فى الدورى المصرى ليتصدر جدول المسابقة.

والتقى الأهلى نظيره الزمالك فى ست مواجهات من قبل فى بطولة السوبر المصرى، تمكن الأهلى من التتويج بـ5 ألقاب، فيما حصد الزمالك لقب وحيد.

ـ موسم 2003/2004، أول سوبر بين القطبين وتُوج به الأهلى بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح (3-1)

ـ موسم /20092008، فاز بها الأهلى بهدفين دون رد على الزمالك

ـ موسم 2014/2015، وفاز الأهلى على الزمالك بركلات الترجيح 5-4 بعدما تعادل الفريقان سلبياً

ـ موسم 2015/2016، فاز بها الأهلى بنتيجة 3 - 2

ـ موسم 2016/2017، فاز الزمالك بضربات الترجيح 3 - 1 ليتوج الأبيض بلقب السوبر على حساب الأهلى للمرة الأولى والثالثة فى تاريخه

ـ موسم 2017/2018، توج بها الأهلى بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2