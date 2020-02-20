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394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى

الخميس، 20 فبراير 2020 07:01 ص
394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى تفشى فيروس كورونا
رويترز ووكالات الأنباء

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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، اليوم الخميس ، إن بر الصين الرئيسي شهد 394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، أمس الأربعاء، انخفاضا من 1749 حالة في اليوم السابق والأدنى منذ 23 يناير. يرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 74 ألفا و576 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2118 حتى نهاية أمس الأربعاء بزيادة 114 عن اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة بإقليم هوبي بوسط الصين ، اليوم ، إن الإقليم سجل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء ، انخفاضا عن 1693 حالة في اليوم السابق.ارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هوبي إلى 62031 حالة.

ووصل عدد الوفيات في الإقليم جراء تفشي كورونا إلى 2029 حتى نهاية أمس الأربعاء بزيادة 108 حالات عن اليوم السابق.

من جهة أخرى ، أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى"، أمس الأربعاء، أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لمواجهة تفشى الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال وانج، خلال اجتماعين منفصلين فى لاوس مع وزيرى خارجية فيتنام وتايلاند، على هامش الاجتماع الخاص لوزراء خارجية آسيان والصين حول فيروس كورونا المقرر اليوم ، الخميس وفقا لوزارة الخارجية الصينية- إنه يتعين على الصين ودول آسيان تدعيم التعاون لمواجهة الفيروس وحماية حياة وصحة شعوب الصين ودول الرابطة.

وأضاف وانج، أن بلاده تقدر الإجراءات المناسبة والمعقولة التى اتخذتها تايلاند وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الصداقة بين الجانبين سيتم تعميقها بعد الفوز فى المعركة ضد الفيروس.

واعتبر وانج، أن الاجتماع الخاص لرابطة آسيان والصين المقرر اليوم ، الخميس ، حول فيروس كورونا سيكون ناجحا وسيسهم فى تعزيز الصحة العامة الإقليمية.

وأكدت الصين، أمس الأربعاء، أن تأثير الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد الصينى أمر مؤقت، ولن يغير اتجاهه الإيجابى على المدى الطويل.

 

 


الصين

فيروس كورونا

كورونا

ووهان

الصحة العالمية

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